В Русском музее открылась выставка работ Игоря Грабаря

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря.

Как отметила на церемонии открытия заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова, любителям живописи Грабарь больше известен как искусствовед, он был в числе создателей многотомного собрания русского искусства, в 1914 году он издал свою монографию о творчестве Валентина Серова, в 1933 - об Илье Репине. Также перу Грабаря принадлежит исследовательская работа о Феофане Греке.

Но Игорь Грабарь занимался не только наукой. Он был одним из ярких русских импрессионистов, в начале ХХ века входил в объединение "Мир искусства".

На выставке в Русском музее представлен весь творческий путь мастера. Он писал натюрморты, портреты, довольно часто публиковалась его работа "Ленин у прямого провода", которую художник писал с 1927 по 1933 годы.

Представлены на выставке и его пейзажи. Особенное место в творчестве Игоря Грабаря занимал снег. Первый снег, наст, проталины, иней, снег в лучах морозного солнца. На выставке посетители смогут увидеть самую разную зиму.

Произведения Игоря Грабаря будут выставлены в Русском музее до 20 августа.