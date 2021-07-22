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22.07.2021 21:24
Рубрика: Культура

В Русском музее открылась выставка работ Игоря Грабаря

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Игорь Грабарь, "Иней". Фото: Вера Черенева/РГ Игорь Грабарь, "Иней". Фото: Вера Черенева/РГ
Игорь Грабарь, "Иней". Фото: Вера Черенева/РГ

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря.

Фото: Константин Завражин
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Как отметила на церемонии открытия заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова, любителям живописи Грабарь больше известен как искусствовед, он был в числе создателей многотомного собрания русского искусства, в 1914 году он издал свою монографию о творчестве Валентина Серова, в 1933 - об Илье Репине. Также перу Грабаря принадлежит исследовательская работа о Феофане Греке.

Но Игорь Грабарь занимался не только наукой. Он был одним из ярких русских импрессионистов, в начале ХХ века входил в объединение "Мир искусства".

На выставке в Русском музее представлен весь творческий путь мастера. Он писал натюрморты, портреты, довольно часто публиковалась его работа "Ленин у прямого провода", которую художник писал с 1927 по 1933 годы.

Представлены на выставке и его пейзажи. Особенное место в творчестве Игоря Грабаря занимал снег. Первый снег, наст, проталины, иней, снег в лучах морозного солнца. На выставке посетители смогут увидеть самую разную зиму.

Произведения Игоря Грабаря будут выставлены в Русском музее до 20 августа.

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