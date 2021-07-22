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Рубрика: Общество

В заполярном городе Кандалакше поставят памятник Петру и Февронии

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Официальный сайт Мурманской епархии Фото: Официальный сайт Мурманской епархии
Фото: Официальный сайт Мурманской епархии

В городе Кандалакше Мурманской области митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан освятил закладной камень на месте будущего памятника Петру и Февронии - святой супружеской чете, ставшей для многих поколений верующих россиян примером любви и верности. Об этом сообщил руководитель информационно-издательского отдела Мурманской епархии Павел Кондратьев.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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По словам благочинного Кандалакшского благочиния иерея Валентина Маснева, проект памятника создал скульптор Сергей Исаков. По его задумке святые угодники будут стоять в окружении детей, которых у них было трое. Предполагается, что новый памятник станет традиционным местом посещения семейных пар и молодоженов, желающих прожить жизнь в любви и согласии.

- Средства на памятник, как это принято в церкви, будут собираться "всем миром", для чего приход объявит благотворительный сбор, - отметил иерей Валентин.

Памятник появится в старой части Кандалакши рядом с новым семейным духовно-просветительским центром святых Петра и Февронии. Он создается в предоставленном администрацией города деревянном здании, которому скоро исполнится 100 лет. В Центре будут домовой храм, воскресная школа, пекарня, паломническая гостиница, трапезная и другие помещения.

Планируется, что эскизы проекта памятника святым супругам Петру и Февронии будут представлены 29 августа, в день освящения и открытия памятника основателю Кандалакши преподобному Феодориту Кольскому.

Справка "РГ"

Князь Петр в летописных источниках не упоминается. Некоторые исследователи отождествляют Петра и Февронию с известным по летописям муромским князем Давидом Юрьевичем и его супругой Евфросиньей. По другой версии, Петр и Феврония являются персонажами народных легенд. Единственный источник сведений о святых - "Повесть о Петре и Февронии Муромских", которую написал в конце 1540-х годов инок Ермолай Прегрешный (в иночестве Еразм).

Согласно сказанию, за несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне ему было открыто, будто его может исцелить Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. Феврония излечила его и пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления. Петр дал обещание, но не сдержал его, поскольку Феврония была простолюдинкой. Предвидя, что князь нарушит слово, в процессе лечения Феврония намеренно не залечила один струп на его теле, из-за чего болезнь возобновилась. После этого Феврония вновь вылечила Петра, и он женился на ней. За свою земную жизнь святая чета показала большую преданность друг другу. Даже когда муромские бояре взбунтовались против княгини-простолюдинки и потребовали у князя отказа от престола, Петр не оставил Февронию и вместе с ней покинул город. Вскоре после их ухода начались распри и смута, сам народ попросил князя вернуться и занять место законного правителя.

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