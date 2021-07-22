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22.07.2021 14:51
Рубрика: Власть

Алексей Логвиненко: Вопрос с транспортом в Суворовском будет решен

Текст: Елена Мелихова
Проблема нехватки общественного транспорта, а также неудовлетворенность жителей микрорайона Суворовский временем работы автобусов стала одним из важнейших вопросов, затронутых инициативной группой ростовчан на встрече с главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

- Надеемся после вмешательства городских властей ситуация изменится. Мы очень любим наш район, он хороший, красивый, молодой. Хотелось бы, чтобы у нас была возможность добираться домой и выезжать на работу в любое время, - заявили члены инициативной группы.

Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Как уточнил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков, по результатам данных системы ГЛОНАСС установлено, что за период с 05.07.21 по 19.07.21 средний выпуск транспортных средств на маршруты после 20.00 составил 90,2 процента. По фактам нарушений к перевозчикам применяются меры гражданско-правовой ответственности.

- Бесспорно проблема транспорта очень актуальна и важна для жителей микрорайона. Мы рассмотрим вопрос увеличения количества единиц общественного транспорта, а также продления времени его работы хотя бы до 23 часов, - заявил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Также на встрече были затронуты вопросы установки дорожных знаков, запуска светофора на пересечении улиц Вавилова и П. Кляты, обустройства пешеходного перехода в районе МФЦ.

- В настоящее время в действующую систему организации дорожного движения вносятся изменения, о которых жители будут проинформированы своевременно, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

- Большое спасибо, что нас услышали! - довольны члены инициативной группы. - Мы хотим, чтобы наш район развивался, чтобы люди к нам с удовольствием к нам приезжали и имели возможность уехать. Мы благодарны главе администрации города. Алексей Логвиненко реагирует на наши обращения оперативно и делает все возможное для быстрого решения проблем.

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