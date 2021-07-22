Четверо крымчан осуждены за сокрытие сведений об участнике "ИГ"

В Крыму вынесли приговоры четырем жителям полуострова 1986, 1991, 1990, 1991 годов рождения, которые утаили от правоохранительных органов информацию о вступлении их знакомого в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

Суд установил, что фигуранты дела не сообщили в правоохранительные органы о том, что их знакомый, находящийся на территории Ирака, вступил в ряды международной террористической организации МТО "ИГ", уточнили в ФСБ.

Подозреваемых обвинили по статье 205.6 УК РФ "Несообщение в органы власти о лице, которое по достоверным сведениям совершило преступление террористической направленности". В основу доказательной базы следствия легла переписка осужденных со знакомым террористом через интернет.

- Однако осужденные умышленно утаивали эту информацию на допросах в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному следственным отделом УФСБ России по РК и Севастополю в отношении участника террористической организации (статья 205.5 УК РФ), - отметили в спецслужбе.

Суды назначили фигурантам наказания в виде штрафов в размере 30 и 40 тысяч рублей. Верховный суд Республики Крым оставил назначенное наказание без изменений.