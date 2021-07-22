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22.07.2021 19:05
Рубрика: Культура

Фото: В Крыму подрядчик показал реставрацию крыши Воронцовского дворца

Текст: Мария Орлова (Симферополь)
На завершение очередного этапа реставрации Алупкинского дворцового комплекса в рамках федеральной целевой программы развития Крыма потратят 250 миллионов рублей. В обновленном виде без строительных лесов туристы смогут увидеть один из самых ярких архитектурных символов Крыма в конце 2022 года.

На музейных корпусах сейчас меняют медную крышу и декоративные элементы. В парке дворца установят более 500 светильников и впервые - камеры видеонаблюдения. Следующим этапом станет реставрация внутренних помещений Воронцовского дворца: в интерьерах будут восстанавливать каждую "соломинку".

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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По словам заместителя директора Алупкинского музея-заповедника Константина Касперовича, капитальный ремонт инженерных сетей дворца не проводился с 1956 года. В новейшей крымской истории реставрационные работы начались в 2016 году - тогда начали восстанавливать подпорные стены, фонарь в зимнем саду и кровли нескольких корпусов. После смены подрядчика незавершенную замену кровель перенесли уже в нынешнюю программу реставрации дворца.

- Госконтракт на реставрационные работы заключен в конце 2020 года, - рассказывает Марина Дукшина, первый заместитель директора ГАУ РК "Дирекция". - В него вошла реставрация кровли юго-восточной и юго-западной террас с восстановлением декоративных деревянных элементов. А также - реставрация кровли Зимнего сада, прокладка сетей наружного освещения и видеонаблюдения.

Сейчас, по словам эксперта, ведется комплексное обследование инженерных коммуникаций дворца, в том числе сетей ливневой канализации, водоотведения и водоснабжения.

- Состояние музея до сих пор поддерживалось только силами самого музея: исключительно за счет средств, вырученных с экскурсионной деятельности, с продажи билетов - так мы могли проводить выборочно какие-то работы, - рассказывает Константин Касперович. - Конечно, при условии бюджетного финансирования в рамках ФЦП масштаб работ будет совсем другим.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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По словам замдиректора Алупкинского музея-заповедника, у специалистов за десятилетия эксплуатации объектов дворцового ансамбля разными ведомствами накопилось много вопросов к состоянию всей его внутренней "начинки". По мере обследования обнаружилось, что несколько колодцев не были задействованы, сети предельно изношены или же и вовсе находились в нерабочем состоянии.

- Музей на этой территории, как известно, был не всегда. Здесь был Алупкинский майорат, имение Воронцова. После революции и национализации имения что-то стало музеем, что-то попало в ведение совхоза "Алупка", что-то - в ведение минздрава: здесь был организован санаторий "10 лет Октября". После войны здесь долгое время была государственная дача, после нее - опять санаторий. И каждое ведомство эксплуатировало дворцовый комплекс исходя из своих нужд: санаторий, например, подводил сюда морскую воду: здесь стояли ванны, устраивались кабинеты трудотерапии, здесь были разбиты газоны и стояли лавочки, - рассказывает Константин Касперович.

Стоимость нынешнего контракта, работы по которому проводит компания "Дизайн", составила более 250 миллионов рублей. Производственный график соблюдается, впрочем, строители обещают завершить работы ранее намеченного срока - не к декабрю, а к осени 2022 года.

Так, ремонт кровель над двумя дворцовыми террасами выполнен уже на 25 процентов. Замене подлежат порядка 500 квадратных метров крыши: укладывается медное покрытие в полном соответствии с историческим обликом дворца. Деревянные "флажки" под скатом крыши выполнены идентичными оригинальным по внешнему виду и из той же породы древесины, что и была.

На парковой территории рабочие прокладывают траншеи, в которые будут уложены порядка 20 километров кабелей для наружного освещения и видеонаблюдения.

- В парке будет светло и безопасно, можно будет вечером прогуливаться с полным комфортом: мы устанавливаем "пушкинские" фонари - это 66 светильников. Помимо этого, на дорожках парка будет 476 встроенных светильников, - уточняет представитель компании-подрядчика "Дизайн" Александр Егоров.

После восстановления инженерных коммуникаций музейщики надеются начать собственно реставрационные работы Воронцовского дворца.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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- Необходимо действовать в определенной последовательности: сначала инфраструктуру привести в порядок и в конечном счете прийти к реставрации фасада, - объясняет Константин Касперович. - Требуется восстановление исторического интерьера: парадных залов, парадной столовой, голубой гостиной, парадного кабинета, "ситцевой" и "китайской" комнаты.

Как рассказывает заместитель директора музейного комплекса, в предыдущий раз реставрацию "китайской гостиной" проводили реставраторы Московского Кремля.

- Комната обита циновками из китайской рисовой соломки, и каждую соломинку реставраторы чистили отдельно, потому что иначе покрытие можно повредить. Вот по такому же принципу должны будут проводиться все работы на объектах Воронцовского дворца, - подытожил Константин Касперович.

Справка "РГ"

Воронцовский дворец строился с 1828 по 1848 годы как летняя резиденция генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семеновича Воронцова. В архитектуре дворца, за которую отвечал англичанин Эдвард Блор, заметны черты "готического возрождения" и неомавританского стиля. С 1824 по 1851 годы при дворце создавался Воронцовский парк. Его проектировал немецкий ботаник, главный садовник Южного берега Крыма - Карл Кебах.

Во время Ялтинской конференции в дворце располагалась резиденция английской делегации во главе с Уинстоном Черчиллем.

Музей на территории дворцового комплекса существует с 1956 года. Сегодня общая площадь заповедника составляет более 30 гектаров, в Воронцовском парке высажено свыше 7 500 видов деревьев.

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