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22.07.2021 17:44
Рубрика: Общество

Кузнецова выступила за "народный контроль" цен на базовые продукты питания

Текст: Елена Новоселова

Организовать "народный контроль" - мониторинг цен, в котором могли бы принимать участие родители, главные эксперты по ценам и качеству продуктов, предложила уполномоченный при президенте России по правам ребенка, которая находится с рабочим визитом в Краснодарском крае.

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"Чтобы можно было организовать эффективную систему обратной связи, регулярную "контрольную закупку", - объяснила она. - Такой мониторинг можно было бы начать с Кубани. "Народный контроль" позволил бы держать руку на пульсе цен и оперативно реагировать на случаи резкого роста стоимости тех или иных базовых продуктов".

Детский омбудсмен посетила рынок и один из сетевых магазинов в центре Краснодара и вместе с многодетной мамой, жительницей областного центра, сравнила цены на базовые продукты питания. "Семья с детьми, пожилой человек, кто бы то ни было - не должен сбивать ноги в поисках дешевого товара. У него должна быть возможность прийти в одно место и купить все, что ему необходимо - качественные продукты по доступной цене", - считает Кузнецова. По ее мнению, важно не только сдерживать, но и снизить стоимость базовых продуктов питания, чтобы это почувствовала каждая семья.

Вместе с тем Кузнецова отметила, что в среднем цены на базовые продукты питания на рынке Краснодара, где представлена в основном фермерская продукция, ниже, чем в магазинах.

В регионах Общество Семья и дети Экономика Товары и цены Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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