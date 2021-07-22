Мэр Керчи ушел в отставку

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал заяыление об увольнении по собственному желанию. Об этом на своей странице "Вконтакте" написал глава РК Сергей Аксенов.

- Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Бороздиным, - сообщил Аксенов. - По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию. В Керчи находится председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Будет определен исполняющий обязанности главы администрации. В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового главы администрации города.

Исполняющим обязанности главы администрации Керчи Сергей Бороздин был назначен в апреле 2017 года, сменив Владимира Подлипенцева.