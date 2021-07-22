На Кубани девочку на надувном матрасе унесло в море

В станице Голубицкой Темрюкского района 10-летнюю девочку на надувном матрасе унесло в Азовское море. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на пляже напротив одной из баз отдыха.

Информация от оператора службы "112" была получена в четверг в 14.45 и незамедлительно направлена начальнику управления ГО и ЧС по Темрюкскому району, дежурному "Кубань-СПАС", ГИМС и скорой медицинской помощи.

В 15.40 потерпевшую доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. Несовершеннолетнюю обследовали, состояние ее здоровья удовлетворительное.