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22.07.2021 14:25

Проблемы с электроэнергией жителей Суворовского решат к сентябрю

Текст: Елена Мелихова
Состоялась встреча главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко с инициативной группой жителей микрорайона Суворовский, на которой обсуждались проблемы с электроснабжением.
Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

В аномальную жару это не редкость, поскольку электросети из-за возникшей нагрузки работают на износ. Причина - нехватка мощностей электроснабжения территории. Существующая сеть рассчитана на 10 МВт,а уже сейчас нагрузка составляет 14.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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- В нашем районе все завязано на электричестве. Когда выключают свет - нет горячей воды, невозможно приготовить поесть (плиты электрические), размораживается холодильник, не работают лифты (приходится подниматься пешком в квартиру, особенно это тяжело тем, кто живет на последних этажах), - говорит активистка Суворовского Юлия Величкина.

Накануне, 21 июля, ростовский градоначальник Алексей Логвиненко встретился с жителями Суворовского. Встреча стала продолжением диалога, который состоялся 10 июля во время открытия многофункционального центра в этом новом микрорайоне. Тогда горожане обратились к Алексею Валентиновичу с тем, чтобы обсудить волнующие их вопросы. И он пригласил активистов в Администрацию.

- Обсудили 15 вопросов, которые требуют вмешательства. Основной - большие перебои с электроэнергией. Мы понимаем, что идет нехватка мощностей и сегодня уже инвестором и застройщиком проводится работа и уже к сентябрю мощность будет увеличена до 20 МВт, - отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Ростовчане также составили ряд вопросов, касающихся инфраструктуры, транспорта, проблем с электроснабжением и многого другого, что волнует людей, выбравших своим местом жительства молодой перспективный район донской столицы.

Отметим, что по результатам встречи с Алексеем Логвиненко инициативной группой была составлена дорожная карта выполнения работ по улучшению инфраструктуры района.

Например, 25.10 2021 года установят знаки "Остановка запрещена" на отрезке дороги между домами № 2 и № 16 по улице Петренко и по улице Белоусова. На улице П. Кляты 30 августа должны включить светофор. Тогда же установят остановочный комплекс на конечной остановке. Ямы заделают до 1 сентября.

До 15 августа должны решить проблему с общественным транспортом и временем его работы после 22 часов. До 31 августа появится дорога КМЦ, а еще через месяц - переход. До 15 августа сделают схему альтернативных проездов при расширении улицы Вавилова. А расширение улицы Оганова начнется в 2023 году.

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