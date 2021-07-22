Школьники побывали на экскурсии в Центре нейротехнологий ЮФУ

Какие тайны хранит наш мозг? Как он руководит организмом? Как работает, когда мы спим?.. Ученикам ростовского технопарка "Кванториум Дон" повезло: во Всемирный день мозга они побывали на эксклюзивной экскурсии в Центре нейротехнологий Южного федерального университета (ЮФУ) и смогли лично расспросить обо всем ученых.

Не исключено, для кого-то из этих ребят экскурсия в научные лаборатории мозга станет определяющей в выборе профессии. Фото: Центр общественных коммуникаций ЮФУ

Исследования мозга сегодня - самый передний край науки. Несмотря на прогресс медицины и на уже сделанные открытия в этой области, многое остается неизведанным. Школьникам показали, как проводятся сложнейшие эксперименты.

- Мы мыслим, ходим, живем под постоянным, фактически, круглосуточным наблюдением мозга, - рассказал ребятам главный научный сотрудник лаборатории "Нейротехнологии восприятия и распознавания" ЮФУ Петр Косенко. - Разобраться в том, как взаимодействуют системы организма, как ими руководит мозг, нам помогают различные методы, например, электроэнцефалография.

Что это такое? Мозг состоит из нейронов, каждый из них генерирует нервные импульсы. Когда человек думает, мозг "излучает" биоэлектрическую активность. Причем, когда мы думаем, например, об апельсине, активность одна, а когда о шаурме - совсем другая. И зарегистрировать эту активность можно с помощью электродов. Мы изучаем такие явления на животных, вживляем электроды в определенную область мозга и узнаем, о чем же они думают, - поясняет специалист.

Один из проектов центра - биогибридная система, которая распознает различные запахи в воздухе и других сферах.

- Мы пытаемся разработать систему, которая была бы полезна людям. Например, есть грязная вода, в ней содержится бензол. Можно пропустить эту воду через специальный аппарат хроматограф и получить анализ - через пару дней. А наша система даст результат через три секунды, - добавил Косенко.

Надо отдать детям должное. Вопросов они задавали множество, и одним из них был такой: не наносят ли ученые вред подопытным крысам? Их успокоили: за животными тщательно ухаживают и они благополучно доживают до "пенсионного" возраста.

Петр Косенко рассказал ребятам и о том, как работает мозг во сне.

- Человек не может без сна, а тем, кто утверждает обратное, верить не стоит, - объяснил ученый школьникам. - Но мозг не отдыхает никогда - это правда. Просто во сне он действует по-другому: обрабатывает не внешние сигналы, а регулирует внутренние процессы в организме. Не зря говорят: когда болеешь, лучше поспать и помочь себе выздороветь.

В другой лаборатории ребята познакомились с тем, как изучаются электрофизиологические механизмы психической деятельности. Исследователи пытаются понять, каким образом мозг "видит", "слышит" и запоминает информацию. Звучит фантастически, но здесь придумали технологию, позволяющую управлять предметами силой мысли. Впрочем, ничего мистического, речь идет не о телекинезе.

- Мы научились считывать нервные импульсы, - сказал ведущий научный сотрудник центра Дмитрий Лазуренко. - Специальная программа преобразует сигналы мозга и посылает команды инвалидной коляске или планшету. В частности, мы разрабатываем методы, которые помогают парализованным людям или тем, кому необходимо протезирование.

Как все работает? На голову добровольца прикрепляют небольшую мобильную гарнитуру с датчиками, которые считывают электрическую активность мозга. Когда человек мысленно двигает руками или ногами, мысли переводятся в конкретные команды. Так можно управлять, например, инвалидным креслом или протезом.

Было видно: уходили ребята из Центра нейротехнологий ЮФУ, что называется, потрясенные. Экскурсия в научные лаборатории, где исследуется мозг, произвела на них огромное впечатление.

Вполне возможно, что для кого-то этот день станет переломным в восприятии всего и вся. А может, даже определяющим в выборе будущей профессии.

Справка "РГ"

Центр нейротехнологий ЮФУ был создан в 2016 году для исследований и разработок в области нейротехнологий, в том числе биогибридных систем, систем технического зрения, искусственного интеллекта, нейропротезирования и нейрокоммуникаций. Привлечение молодежи в научную отрасль - одно из направлений нацпроекта "Наука и университеты", которое особо актуально в Год науки и технологий в России.