Новости

В Красноярске пьяный водитель без прав сбил инспектора ГИБДД 09:30
Режиссер церемоний ОИ-2020 уволился после скандала 09:12
Мэр Керчи ушел в отставку 08:50
Уханьский институт опроверг сообщения об утечке коронавируса 08:44
Губернатор Сахалинской области настоял на отставке мэра Углегорска 08:40
Арестованный глава ГИБДД прокомментировал дизайн своего особняка 08:33
Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит 08:27
Еще четырех заболевших коронавирусом выявили в Олимпийской деревне 08:15
В Германии заявили, что Россия разрушила "мечту" Европы 07:59
Новый клуб НХЛ "Сиэтл" не выбрал ни одного из россиян 07:57
Ученый рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего 07:47
На Сахалине мужа и жену осудили за убийство восьмилетней девочки 07:41
В США медики наблюдают около 200 человек из-за оспы обезьян 07:35
Китай "шокирован" планами ВОЗ по исследованию происхождения COVID-19 07:23
В Забайкалье сделают перерасчет зарплаты пожарных после жалобы Путину 07:11
Горелов: Вакцинация предотвратит появление более агрессивных штаммов 06:41
В Кургане подпольно напечатали 50 тысяч книг про Гарри Поттера 06:12
Эксперт: Появление "олимпийского" штамма коронавируса маловероятно 06:05
Россияне стали реже делать сбережения в иностранной валюте 06:00
Байден: Пандемия COVID-19 переключилась на непривитых американцев 05:56
107 населенных пунктов Якутии окутало дымом лесных пожаров 05:45
Вильфанд рассказал о температуре воды на курортах Черного и Азовского морей 05:13
На Сахалине выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии 04:46
Израиль нанес удар по военному аэродрому в Сирии 04:45
Пушков высказался о будущем транзита российского газа через Украину 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Как склеить бархан

Ученые укрощают пыльные бури
Текст: Руслан Мельников (Элиста)
Российская газета - Спецвыпуск № 164(8515)
В Калмыкии начинают использовать новый способ борьбы с наступающими песками. Их будут "склеивать" с помощью специально разработанной биомассы. Это стало особенно актуально после недавних пыльных бурь, накрывших Элисту и Астрахань.
Миграция калмыцких песков попадет под контроль ученых республики. Фото: РИА Новости www.ria.ru Миграция калмыцких песков попадет под контроль ученых республики. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Миграция калмыцких песков попадет под контроль ученых республики. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"В прошлом году песок буквально засыпал Элисту. Калмыцкие пески несло в Ростовскую область и Ставрополье. А в этом году обстановка ухудшается. Опустынивание и наступление песков - давняя проблема республики. Она обострилась с тех пор, как распахали целину в районе Черных земель. Раньше эта территория была местом отгонных зимних пастбищ, а потом на ней начали действовать совхозы, которые нарушили почвенный слой. Да и сейчас фермеры не всегда грамотно ведут хозяйство и тем самым усугубляют ситуацию", - рассказывает доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, зоологии и экологии КалмГУ Надежда Бакташева.

Вопрос сохранения почв - это продовольственная безопасность страны

Большое количество скота, выращиваемого местными фермерами по принципу выгонного животноводства, тоже вытаптывает тонкий почвенный слой местных полупустынь. В результате барханы наступают, и ветер поднимает все более сильные пыльные бури. Как рассказал "РГ" начальник управления лесного хозяйства Калмыкии Басанг Манджиев, в республике планируется увеличивать площади лесных насаждений. Основной упор будет сделан на посадку кустарников для удержания песков. Но чтобы гарантировано получать посадочный материал в необходимом количестве, еще нужно заложить новые питомники с современным оснащением и капельным орошением.

Также планируется развивать современные методы закрепления подвижных песков. Одним из них станет технология "склеивания". Для этого используется биомасса на основе органического вещества карбоксиметилцеллюлозы, которая не наносит вреда природе, но способна превратить безжизненные барханы в плодородные поля.

Вяжущие способности инновационной биомассы подтверждены. И растения хорошо приживаются в этом "покрывале" для песков

Калмыцкие ученые уже провели исследования нового метода на одном из опытных участков. Вяжущие способности биомассы и удерживание ею воды подтверждены. Также доказано, что растения быстро приживаются и пускают корни в таком "покрывале" для песков. Кроме того, предлагается использовать специальные инженерные сооружения: укладывать в шахматном порядке соломенные пласты между участками с вяжущим слоем на основе целлюлозы, удобрений и высаженных растений. Такой метод позволит добиться быстрого эффекта на большой площади.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста

Главное сегодня

Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2"
Путин и Меркель удовлетворены приближающимся завершением "Северного потока-2"
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Уханьский институт опроверг сообщения об утечке коронавируса
Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов