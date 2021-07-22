В Калмыкии начинают использовать новый способ борьбы с наступающими песками. Их будут "склеивать" с помощью специально разработанной биомассы. Это стало особенно актуально после недавних пыльных бурь, накрывших Элисту и Астрахань.

"В прошлом году песок буквально засыпал Элисту. Калмыцкие пески несло в Ростовскую область и Ставрополье. А в этом году обстановка ухудшается. Опустынивание и наступление песков - давняя проблема республики. Она обострилась с тех пор, как распахали целину в районе Черных земель. Раньше эта территория была местом отгонных зимних пастбищ, а потом на ней начали действовать совхозы, которые нарушили почвенный слой. Да и сейчас фермеры не всегда грамотно ведут хозяйство и тем самым усугубляют ситуацию", - рассказывает доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, зоологии и экологии КалмГУ Надежда Бакташева.

Большое количество скота, выращиваемого местными фермерами по принципу выгонного животноводства, тоже вытаптывает тонкий почвенный слой местных полупустынь. В результате барханы наступают, и ветер поднимает все более сильные пыльные бури. Как рассказал "РГ" начальник управления лесного хозяйства Калмыкии Басанг Манджиев, в республике планируется увеличивать площади лесных насаждений. Основной упор будет сделан на посадку кустарников для удержания песков. Но чтобы гарантировано получать посадочный материал в необходимом количестве, еще нужно заложить новые питомники с современным оснащением и капельным орошением.

Также планируется развивать современные методы закрепления подвижных песков. Одним из них станет технология "склеивания". Для этого используется биомасса на основе органического вещества карбоксиметилцеллюлозы, которая не наносит вреда природе, но способна превратить безжизненные барханы в плодородные поля.

Вяжущие способности инновационной биомассы подтверждены. И растения хорошо приживаются в этом "покрывале" для песков

Калмыцкие ученые уже провели исследования нового метода на одном из опытных участков. Вяжущие способности биомассы и удерживание ею воды подтверждены. Также доказано, что растения быстро приживаются и пускают корни в таком "покрывале" для песков. Кроме того, предлагается использовать специальные инженерные сооружения: укладывать в шахматном порядке соломенные пласты между участками с вяжущим слоем на основе целлюлозы, удобрений и высаженных растений. Такой метод позволит добиться быстрого эффекта на большой площади.