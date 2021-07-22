В Москве состоялась встреча главы Адыгеи и руководителя Росавтодора

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым.

Стороны обсудили ход реализации в республике национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", а также перспективы дальнейшего развития транспортной инфраструктуры региона.

В мероприятии также приняли участие сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков, вице-премьер РА - официальный представитель Республики Адыгея при Президенте России Мурат Тхакушинов, заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, начальник Управления строительства автодорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков, министр строительства, ЖК и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, руководитель Адыгеяавтодора Алексей Корешкин.

Одной из ключевых тем встречи стала реализация на территории региона национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Мурат Кумпилов сообщил, что по итогам 2020 года показатели нацпроекта в Адыгее были перевыполнены и осуществлен ремонт автодорог, намеченных к приведению в нормативное состояние в 2021 году.

В текущем году ремонтные работы также будут проводиться опережающими темпами, в текущем дорожно-строительном сезоне по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние около 56 километров дорожного полотна. Работы пройдут на 47 объектах, в том числе на 20 участках дорог местного значения и на 27 объектах региональных трасс. На эти цели направлено порядка двух миллиардов рублей, из них 1,6 миллиарда - средства федерального бюджета.

Одним из значимых проектов является строительство транспортной развязки Энем - Новобжегокай. В прошлом году разработана проектно-сметная документация, разрешены земельно-имущественные вопросы. В настоящее время подрядная организация завершает подготовку земельного основания, в скором времени специалисты должны приступить к установке первых свай.

На строительство четырехполосной развязки протяженностью 5,2 километра будет направлено порядка трех миллиардов рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2022 года.

Кроме того, участники совещания обсудили планы по капитальному ремонту трех участков федеральной трассы А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск (направление Бжедугхабль - Адыгейск). Речь идет об отрезках км 0+044 - км 3+178, км 13+327 - км 18+300 и км 18+300 - км 49+276. Проектами предусмотрено расширение трассы до четырех полос движения с разделением встречных потоков.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на объектах капремонта предусматривается устройство отнесенных левых поворотов и установка светофорных объектов. Срок завершения проектно-изыскательских работ по государственным контрактам - ноябрь 2021 года.

Также на повестке дня стояли вопросы строительства обхода города Майкопа. Отрезок общей протяженностью более 10 километров от автодороги Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск до автомобильной дороги Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск планируется ввести в эксплуатацию уже в 2021 году, вторую очередь - до автодороги Подъезд к г. Майкопу от Магистрали "Кавказ" - в 2022 году.

"Реализация национального проекта, а также инициированных республикой крупных проектов по модернизации сети автодорог проходит при ощутимой поддержке Федерального дорожного агентства. Результатом наших совместных усилий станет не только повышение транспортной доступности для жителей и гостей региона, но и создание условий для безопасности наших граждан, снижения аварийности на автотрассах", - прокомментировал итоги встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов.