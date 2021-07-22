В Ростове при столкновении автобусов пострадали пять человек

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону произошло столкновение двух автобусов. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления регионального МЧС.

По предварительным данным, рейсовые автобусы двигались в попутном направлении по проспекту Стачки. Авария произошла в районе дома № 110. Пока уточненных данных не поступало.

На место аварии направлена оперативная группа ГУ МЧС РФ по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов. Для установления всех обстоятельств случившегося предстоит ряд соответствующих экспертиз.

Пострадавшим оказываемся медицинская помощь.