В Сочи налогового инспектора обвинили в получении крупной взятки

Следственный отдел по Сочи СКР по региону по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбудил уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора МИФНС России № 7 по Кубани, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, в рамках выездной проверки коммерческой организации фигурантка выявила налоговую недоимку на 12 миллионов рублей и предложила представителю фирмы скрыть ее за три миллиона рублей, указав в итоговом акте нулевую задолженность по налогам.

Визави согласилась, но сообщила об этом в правоохранительные органы. 15 июля этого года во время встречи в одном из ресторанов Сочи обвиняемая получила требуемую взятку, однако, эти действия были пресечены.

Налогового инспектора арестовали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.