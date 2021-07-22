В Волгограде завершили проблемный долгострой

В Волгограде ввели в эксплуатацию последний долгострой в ЖК "Адмиралтейский" - уже началась выдача ключей дольщикам. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с семьями, которые дождались возведения дома.

- Мы уже начали делать ремонт. Это состояние огромного счастья: хочется жить и строить планы на будущее, - сказала дольщица Елена Мешкова.

- Защита прав участников долевого строительства, завершение проблемных домов идет в плановом порядке. Когда мы начали решать эти вопросы в 2014 году, было выявлено 110 многоквартирных домов, у которых были проблемы с финансированием. На тот момент порядка 10 тысяч семей оказались в сложной ситуации, - напомнил Андрей Бочаров. - На сегодня 90 домов и одна секция сданы, 8375 семей уже получили свое жилье. Для нас это очень важно. Хочу поблагодарить инициативные группы, которые с нами работали и взаимодействовали - мы добились серьезных результатов. Нет общего лекала, общего подхода. Есть множество вопросов, которые необходимо решить. И те, кто занимается этим, прекрасно понимает, что мелочей у этой проблемы нет. Здесь очень важно взаимодействие с инициативной группой. Когда есть понимание и доверие, есть и решение.

По информации пресс-службы администрации региона, в 2013 году застройщик заключил договоры долевого участия с 520 гражданами, однако свои обязательства так и не выполнил. Госстройнадзор неоднократно выявлял нарушения законодательства, в том числе вывод средств дольщиков. Было возбуждено уголовное дело. Строительная готовность обоих домов жилого комплекса "Адмиралтейский" на момент "заморозки" составляла 80 процентов.

После процедуры банкротства предыдущего застройщика к работам привлечена новая компания "Пересвет - Юг". Сократить сроки позволили и изменения в Градостроительном кодексе РФ: регион инициировал поправки, которые отменили проведение повторной госэкспертизы для МКД, возведенных на 80 и более процентов. В первую многоэтажку дольщики ЖК "Адмиралтейский" смогли заселиться в феврале 2021 года.

- В этом году мы ставили задачу переселить не менее, чем в прошлом. На сегодня ключи уже получили 1115 семей. Исходя из скорректированных задач, мы полагаем, что возможно сдать еще четыре объекта и восстановить права порядка 700 человек. В 2022 году мы планируем решить все вопросы, касающиеся обманутых дольщиков. По каждому из оставшихся домов уже есть предложения, - отметил губернатор.

В числе объектов, на которых в 2021 году удалось возобновить работы, - дом №7 по ул. 50 лет Октября Красноармейского района. Строительство 14-этажки стартовало 11 лет назад. Однако уже через год техника замерла - сказался недостаток средств. В 2012 году объект перепродали новому застройщику, но ситуация только усугубилась: количество дольщиков возросло с 35 до 40, а работы так и остановились на отметке 15 процентов. Однако предложенный в 2020 году региональной властью механизм возымел эффект: после прохождения сложных юридических процедур на площадку зашли строители.