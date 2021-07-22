Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России

Ливни, грозы, град и сильный ветер ожидаются в ряде регионов центральной части России до конца рабочей недели. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по его словам, 22-23 июля в Поволжье прогнозируются ливни, гроза, ветер до 20 м/с. По-прежнему не спокойно на юге страны. В Крыму 22 июля будет очень сильный дождь, гроза, даже крупный град и ветер до 20-25 м/с. По словам Вильфанда, это опасное сочетание природных явлений. В Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае не только ливни но еще и жара до 36-42 градусов.

В Волгоградской области 23 июля начнет происходить смещение холодных воздушных масс, что приведет к сильным осадкам и ветру до 27 м/с. В Ростовской области и на Кубани сильный дождь с грозой начнутся уже 22 июля во второй половине дня. Сложная и опасная погода также ожидает практически все республики Северного Кавказа 22-23 июля. Например, в Ингушской, Чеченской республиках очень жарко - 40-42 градуса. А 23 июля будет еще и сильный дождь с ветром. Аналогичная ситуация в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

В четверг непогода с дождями и градом прогнозируется и в ряде регионов центра России. Так, 22 июля в Курской, Тамбовской, Белгородской областях пройдет сильный дождь с грозой, град. Ливни немного понизят температуру в Воронежской области.

Москвичам стоит вечером брать с собой уже теплые вещи. Ночные температуры в ближайшие дни в столичном регионе могут опускаться до плюс 7 градусов. Днем - от 19 до 24 тепла.