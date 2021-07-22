Новости

В МИД ФРГ назвали конструктивными договоренности с США 01:50
Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России 01:02
В Швеции заключенные отпустили захваченных ранее заложников 00:44
Три человека погибли в Сирии при атаке беспилотников США 00:23
Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука" 00:20
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины 21.07.2021
Ливерпуль лишен статуса всемирного наследия ЮНЕСКО 21.07.2021
Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить тему газа с Зеленским 21.07.2021
Продолжительность жизни нацменьшинств в США сократилась на три года 21.07.2021
Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов 21.07.2021
В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом 21.07.2021
Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру 21.07.2021
Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение 21.07.2021
Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21.07.2021
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 21.07.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 21.07.2021
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 21.07.2021
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 21.07.2021
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 21.07.2021
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 21.07.2021
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 21.07.2021
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 21.07.2021
МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% 21.07.2021
По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело 21.07.2021
В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей 21.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 01:02
Рубрика: Общество

Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Ливни, грозы, град и сильный ветер ожидаются в ряде регионов центральной части России до конца рабочей недели. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
Вильфанд: Европейская часть России "посинеет" от холода

Так, по его словам, 22-23 июля в Поволжье прогнозируются ливни, гроза, ветер до 20 м/с. По-прежнему не спокойно на юге страны. В Крыму 22 июля будет очень сильный дождь, гроза, даже крупный град и ветер до 20-25 м/с. По словам Вильфанда, это опасное сочетание природных явлений. В Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае не только ливни но еще и жара до 36-42 градусов.

В Волгоградской области 23 июля начнет происходить смещение холодных воздушных масс, что приведет к сильным осадкам и ветру до 27 м/с. В Ростовской области и на Кубани сильный дождь с грозой начнутся уже 22 июля во второй половине дня. Сложная и опасная погода также ожидает практически все республики Северного Кавказа 22-23 июля. Например, в Ингушской, Чеченской республиках очень жарко - 40-42 градуса. А 23 июля будет еще и сильный дождь с ветром. Аналогичная ситуация в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

В четверг непогода с дождями и градом прогнозируется и в ряде регионов центра России. Так, 22 июля в Курской, Тамбовской, Белгородской областях пройдет сильный дождь с грозой, град. Ливни немного понизят температуру в Воронежской области.

Москвичам стоит вечером брать с собой уже теплые вещи. Ночные температуры в ближайшие дни в столичном регионе могут опускаться до плюс 7 градусов. Днем - от 19 до 24 тепла.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЮФО Республика Крым ЮФО Ростовская область СКФО Ингушетия СКФО Чеченская Республика СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах
Пенсионный фонд одобрил 10 млн заявлений на школьные выплаты
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Минэкономразвития предложило выдавать гранты малому и среднему бизнесу
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела