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22.07.2021 09:07

Челябинцы сократили расходы на услуги и стали больше тратить на еду

Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Экономика УРФО № 164(8515)
В Челябинскстате провели расчеты потребительской активности южноуральцев за 2020 год и пришли к выводу, что с началом пандемии люди резко сократили расходы на оплату услуг. А сэкономленные средства потратили на вещи и продукты питания.

Как пояснили в отделе статис­тики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, каждый член среднестатистической семьи тратил на потребительские нужды 15,89 тысячи рублей в месяц - на 300 рублей больше, чем в предыдущем году. Причем на приобретение непродовольственных товаров южноуральцы стали расходовать на 3,2 процента больше (6022 рубля в месяц на человека), на продукты - на 1,5 (5505 рублей), зато на оплату услуг направили почти на пять процентов меньше.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Наиболее обеспеченные семьи тратили на человека по 28,32 тысячи руб­лей. Но структура их расходов соответствовала "средней температуре по больнице", с той лишь разницей, что они могли себе позволить в два раза больше потратить на вещи (12,8 тысячи рублей на человека в месяц) и качественное продовольствие (7,69).

Самыми затратными статьями расходов для населения остаются коммунальные услуги (10,7 процента семейных бюджетов), покупка мяса и мясных продуктов (8,7), медикаментов и предметов гигиены (7,3), одежды и обуви (7,2 процента). На второе место опрошенные поставили траты на топливо (5,3) и эксплуатацию автомобилей (6,8), мебель и уход за домом (4,5), покупку аппаратуры, бытовой техники и предметов для отдыха и увлечений (2,9).

Меньше всего в структуре расходов заняла оплата связи (2,1 процента от общих расходов) и развлечений. На походы в кино, театры и на концерты южноуральцы потратили не более 2,6 процента бюджетов.

Кстати

По данным контрольно-счетной палаты Челябинской области, оборот розничной торговли в регионе с начала года вырос на 10,2 процента. Ревизоры связывают этот прирост с увеличением объемов производства товаров и услуг, а также с восстановлением корпоративного и потребительского спроса.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Цены на продукты

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