Челябинцы сократили расходы на услуги и стали больше тратить на еду

Как пояснили в отделе статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, каждый член среднестатистической семьи тратил на потребительские нужды 15,89 тысячи рублей в месяц - на 300 рублей больше, чем в предыдущем году. Причем на приобретение непродовольственных товаров южноуральцы стали расходовать на 3,2 процента больше (6022 рубля в месяц на человека), на продукты - на 1,5 (5505 рублей), зато на оплату услуг направили почти на пять процентов меньше.
Наиболее обеспеченные семьи тратили на человека по 28,32 тысячи рублей. Но структура их расходов соответствовала "средней температуре по больнице", с той лишь разницей, что они могли себе позволить в два раза больше потратить на вещи (12,8 тысячи рублей на человека в месяц) и качественное продовольствие (7,69).
Самыми затратными статьями расходов для населения остаются коммунальные услуги (10,7 процента семейных бюджетов), покупка мяса и мясных продуктов (8,7), медикаментов и предметов гигиены (7,3), одежды и обуви (7,2 процента). На второе место опрошенные поставили траты на топливо (5,3) и эксплуатацию автомобилей (6,8), мебель и уход за домом (4,5), покупку аппаратуры, бытовой техники и предметов для отдыха и увлечений (2,9).
Меньше всего в структуре расходов заняла оплата связи (2,1 процента от общих расходов) и развлечений. На походы в кино, театры и на концерты южноуральцы потратили не более 2,6 процента бюджетов.
Кстати
По данным контрольно-счетной палаты Челябинской области, оборот розничной торговли в регионе с начала года вырос на 10,2 процента. Ревизоры связывают этот прирост с увеличением объемов производства товаров и услуг, а также с восстановлением корпоративного и потребительского спроса.