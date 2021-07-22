На челябинском заводе стартовал локальный экологический мониторинг

В южноуральской столице создают третий уровень региональной системы мониторинга атмосферного воздуха - локальный, который будет подключен к территориальной системе наблюдения и, как ожидается, усилит эффект экологической прозрачности.

Более того, он должен стать инструментом оперативного реагирования для самих предприятий, позволив им в режиме реального времени отслеживать собственные выбросы, видеть, как они меняют общую картину воздействия на город, и снижать экологическую нагрузку, если количественные показатели приблизятся к границам допустимых значений.

Проект стартует с тестирования системы динамического мониторинга, получившей название "Экомонитор". Для этого министерство экологии Челябинской области, разработчик системы - Южно-Ураль­ский госуниверситет (ЮУрГУ) и завод "ТЕХНО", где испытают новинку, подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

- С 2017 года Челябинская область во взаимодействии с Росгидрометом, природоохранными органами, научными организациями, предприятиями развивает региональную систему мониторинга качества атмосферного воздуха. Наш опыт признан положительным, изучается и перенимается другими регионами, - говорит министр экологии области Сергей Лихачев. - Новая система позволит контролирующим органам и предприятиям оперативно принимать меры к снижению негативного воздействия на атмосферу.

- Это очень интересный проект. С одной стороны, он направлен на обеспечение экологизации, а с другой - на сохранение производительности предприятий без снижения экономической эффективности, - уточняет ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Над "Экомонитором", способным моделировать различные сценарии распространения загрязняющих веществ, по словам ректора, работала целая команда ученых: химики, математики, программисты, экологи. Аналогов такой системы, подчеркивает Шестаков, в России сегодня нет, а завод "ТЕХНО", инвестировавший в течение последних нескольких лет 400 миллионов рублей в экологические проекты, первым "снимет пробу".

- В 2017 году наши выбросы были приближены к пороговым значениям. Теперь они в 1,5 раза ниже предельно допус­тимых концентраций. Но хотим и дальше работать над их снижением, - поясняет мотивы компании-испытателя директор ее челябинского филиала Александр Прокопьев. - У нас три производственных линии, и каждая оснащена современным газоочистным оборудованием. Система, которую будем апробировать, позволит настроить технологические процессы таким образом, чтобы влияние на окружающую среду было минимальным.

На Южном Урале рассчитывают, что к пилотному проекту подключатся и другие промпредприятия, взявшие на себя обязательства по созданию локальных систем мониторинга.