На что жалуются уральцы, заказывая товары на маркетплейсах

60 процентов обращений в муниципальный центр защиты потребителей - претензии к сфере услуг, остальные связаны с продажей товаров ненадлежащего качества. В частности, в первом полугодии 2021-го горожане чаще всего негодовали по поводу купленных телефонов, мебели, одежды и обуви.

- С начала года к нам поступило 2000 обращений. Так, заказывая товары на маркетплейсах, клиенты нередко не могут подтвердить факт купли-продажи: оплата поступает на карту продавца, и потом он исчезает. А бесплатная консультация юриста оборачивается договором на оказание услуг, навязанными кредитами и т.д., - рассказывает директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

Недовольство юридическими услугами сохраняется последние три года (нынче на них пожаловалось около семи процентов обратившихся). По-прежнему держатся в лидерах и финансовые мошенники (11 процентов). При этом привлечь их к ответственности удается редко. Проще всего разрешить конфликт, если фирма легальная и местная. Например, если управляющая компания отключает квартиру от водоснабжения из-за четырех дней просрочки оплаты, а для возобновления услуги диктует жесткие условия. К слову, 17 процентов претензий, поступивших в центр, были адресованы именно ТСЖ и УК.

Многих не устраивает работа туроператоров и авиаперевозчиков (10 процентов). Но если в прошлом году люди в основном требовали вернуть сумму за несостоявшийся рейс, то в этом - выплатить неустойку за нарушение обязательств по срокам и условиям путешествия.