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22.07.2021 08:33

На Южном Урале власти поддержат цифровизацию промышленности

Текст: Евгений Китаев
Российская газета - Экономика УРФО № 164(8515)
Фонд развития промышленнос­ти (ФРП) Челябинской области стал первым и пока единственным в Уральском федеральном округе, имеющим собственную программу льготного заемного финансирования "Цифровизация промышленности", цель которой - поддержка инвестиционных проектов, направленных на повышение автоматизации и цифровизации производственных процессов на предприятиях региона. Наблюдательный совет фонда одобрил этот проект.

- Сегодня только федеральный ФРП и три региональных фонда - Рязанский, Московский и Новосибирский - выдают льготные займы для промышленной цифровизации, - констатирует вице-губернатор Егор Ковальчук. - Наша инициатива поможет созданию новых рабочих мест, увеличит налоговые отчисления в бюджет.

Фото: Сергей Михеев
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- Нас иногда называют спецназом минпрома, поскольку находимся на передовой, наши эксперты напрямую работают с предпринимателями, посещая их площадки. Поэтому мы первые узнаем о том, какие именно меры поддержки нужны производителям для дальнейшего развития, - объясняет выбор директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Уровень автоматизации и цифровизации компаний может быть недостаточным, а возможность высвободить ресурсы на приобретение и внедрение дорогостоящих инструментов цифровой трансформации есть не у всех, но благодаря льготным займам больше производителей в регионе смогут перейти на технологичные рельсы, используя програм­мно-аппаратные комплексы, цифровое оборудование.

Ожидается, что сама программа станет популярной у промышленников, поскольку поможет компаниям повысить свою конкурентоспособность. Условия привлекательные: можно получить льготный заем на сумму от 6 до 20 миллионов руб­лей на срок до 60 месяцев по ставке до трех процентов годовых. Причем ставка может быть снижена и до двух процентов при приобретении отечественного программного обеспечения. Еще предусмотрены особые льготы для региональных компаний-разработчиков: при их участии в проекте в качестве системных интеграторов ставка снизится до одного процента.

Федеральные программы поддержки цифровизации предприятий имеют минимальный порог в 20 миллионов рублей, тогда как малым и средним компаниям в регионе такие крупные кредиты не всегда нужны

Бюджет проекта при этом должен составлять не менее 6,25 миллиона рублей - в таком случае региональный ФРП готов софинансировать до 80 процентов суммы. Все средства можно пустить на приобретение цифровых и технологических решений для автоматизации и цифровизации производства, до 40 процентов - использовать для покупки компьютерного, серверного и сетевого оборудования.

Замминистра информационных технологий области Екатерина Давыдова также подчеркивает, что сегодня заполняется ниша, до сих пор остававшаяся незанятой. Федеральные программы поддержки цифровизации промышленных предприятий имеют минимальный порог в 20 миллионов рублей, тогда как малым и средним компаниям в регионе такие крупные кредиты не всегда нужны, их потребности закрывают суммы поменьше.

Как цифровизация меняет жизнь россиян
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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