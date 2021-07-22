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22.07.2021 08:35

Семейные фермы получат гранты при условии увеличения производства

Текст: Евгений Китаев
Российская газета - Экономика УРФО № 164(8515)
Семейным фермерским хозяйствам Южного Урала, прошедшим отбор среди претендентов на средства господдержки, в 2021 году будет перечислено 40 миллионов рублей, информируют в областном министерстве сельского хозяйства.

Один из получателей, Александр Каменецкий из Троицкого района, обрабатывает 3,4 тысячи гектаров пашни. Полторы тысячи засевает зерновыми культурами, немногим меньше - подсолнечником и льном, на остальной площади выращивает корма для своего стада, насчитывающего около 200 голов крупного рогатого скота мясного направления и 160 - молочного. Нынешнее засушливое лето не позволяет полностью рассчитывать на собственный кормовой ресурс, а в свободной продаже корма ощутимо подорожали, что отражается на себестоимости продукции. Поэтому фермер решил приобрести комбикормовый мини-завод. Мечтой его был также маслопресс, которым планировал обзавестись, ведь сырье для него выращивает сам. Но цены на оборудование "кусаются", а гарантировать прирост продукции в течение нескольких лет, как того требуют условия выдачи грантов, фермеру трудно из-за риска засухи и недобора урожая. В результате он сделал выбор в пользу посевного комплекса, чтобы расширить площадь посевов и выполнить условия гранта.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Помимо этого хозяйства гос­поддержку ожидают еще четыре семейные фермы: Ольги Суминой из поселка Увельского, Владимира Креля и Дианы Штембикиз из Октябрьского района, Махмадюнуса Ахмадова из Аргаяшского района, которые также планируют обновить парк сельхозтехники, купить оборудование, крупный рогатый скот.

По условиям программы семейные фермы в этом году могли претендовать на гранты до 12 миллионов рублей, но победители конкурса представили заявки на суммы от 6 до 10 миллионов. Каждый, объясняют в минсельхозе, рассчитал свои силы, ведь в дополнение к гос­поддержке им придется инвестировать 10 процентов собственных средств и показать ежегодный прирост сельхозпродукции не менее 10 процентов в течение пяти лет.

- Это серьезная задача, - считает министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин, - поэтому и поддержкой такой охвачены не начинающие предприниматели, а, как правило, те, кто уже зарекомендовал себя на рынке. Им выпал шанс укрепить и расширить производство на выгодных условиях, а регион взамен получит ответственных и эффективных сельхозпроизводителей.

Тем временем

В Челябинской области разворачивается и программа для начинающих получателей грантов - "Агростартап". В отборе участвуют фермеры и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в этом году. Гранты в размере до 3 миллионов рублей достанутся почти двум десяткам хозяйств.

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