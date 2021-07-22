Опрос: Уральцы готовы переплатить за автомойку в паркинге

Метрологический центр компании "Брусника" опросил тысячу жителей крупных городов и узнал, как они относятся к автомойкам в паркинге. 71 процент екатеринбургских респондентов воспользуется подобной услугой, если появится возможность. В Тюмени таких еще больше - 78 процентов, в Сургуте - 85, что, очевидно, объясняется холодным климатом.

Причем большинство авто­владельцев предпочли бы сервис с возможностью выбора: мыть машину самому или пользоваться помощью специалистов. На втором месте - обычная мойка, на третьем - услуга "под ключ". За нее 49 процентов опрошенных даже готовы переплатить. Справедливой ценой люди назвали 750 рублей, что выше обычных расходов на 22 процента. Формат самообслуживания предпочли лишь 12 процентов опрошенных.

Автовладельцы ездят на мойку один-два раза в месяц. На выбор места влияет ряд факторов, главный - расположение: около половины участников опроса моют машину ближе к дому или работе. Для многих важно сэкономить время, с этой точки зрения услуга в подземном паркинге бизнес-центра или многоэтажки - оптимальный вариант: близко и круг потребителей узкий, то есть очереди маловероятны.