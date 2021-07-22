Под Екатеринбургом четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Сысерти, городе в 43 километрах к югу от Екатеринбурга, столкнулись Kia и рейсовый автобус. Пострадали три пассажира общественного транспорта и женщина - водитель иномарки.

"При проезде нерегулируемого перекрестка она не заметил автобус, который ехал по главной дороге", - пояснили в управлении ГИБДД Свердловской области.

ДТП случилось сегодня, около двух часов дня, на перекрестке Степана Разина - Герцена. После столкновения автобус съехал вправо на тротуар и врезался в опору светофора.

У пожилой пассажирки автобуса медики диагностировали перелом руки, у прочих пострадавших - ушибы.

"Сотрудники ГИБДД установили, что в момент аварии в салоне иномарки находились двое детей - они перевозились без нарушений, травм не получили", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, уточнив, что во время ДТП на перекрестке не работал светофор (была отключена электроэнергия).

Сотрудники полиции опрашивают участников автоаварии и очевидцев.