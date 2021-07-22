Уральский бизнес пригласили к участию в подготовке Универсиады

Дирекция Универ­си­ады-2023 готова сотрудничать с уральским бизнесом в деле создания и последующего использования инфраструктуры Всемирных студенческих игр. Что конкретно предложили свердловским предпринимателям?

Обсуждение деталей организации спортивного праздника состоялось на стадионе "Екатерин­бург-Арена", и это символично. Увы, сегодняшнюю загрузку перестроенного к мундиалю-2018 Центрального стадиона трудно назвать полноценной. Тренировки футбольного клуба "Урал", как и предоставление дорожек жителям окрестных домов, положение не спасают, а проект создания музея истории спорта на месте временных трибун пока не до конца понятен. К тому же реализован он будет лишь через два года. Поэтому неудивительно, что планы дальнейшего использования объектов Универсиады продумывают уже сейчас. К тому же масштаб подготовки к играм явно превосходит первоначальные ожидания, и организаторы хотят объединить усилия всех потенциальных участников. Приоритет отдают малому и среднему бизнесу со свердловской пропиской.

По мнению властей региона, значимость международных студенческих игр для Екатеринбурга трудно переоценить. С этим согласны и предприниматели - 95 процентов приглашенных к обсуждению утвердительно ответили на вопрос, нужна ли городу Универсиада. Правительство региона и власти Екатеринбурга смотрят на это событие прагматично: мол, оно даст возможность развиться свердловскому бизнесу в самых разных сферах.

- Застройщики будут участвовать в строительстве объектов, те, кто занимается различными активностями, - работать над проведением мероприятий. Необходима спортивная, социальная, транспортная, информационная инфраструктура, и в ее создании должен участвовать уральский бизнес, - заявил замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов.

По его словам, свердловчане должны сделать для Универсиады все, что умеют, а также научиться всему, что потребуется. В таком случае уральские компании смогут эксплуатировать эти объекты и после спортивного праздника. При этом участие власти в "трудоустройстве" местных предпринимателей не выводит последних за рамки рыночных отношений: качество, цена и сроки - важнейшие условия участия, подчеркнул замгубернатора.

Сочетание "Универсиада-2023" уже "застолбили". Но предпринимателям не откажут в покупке лицензии

Организаторы студенческих игр назвали конкретные виды работ, которые могли бы взять на себя уральские предприниматели. Так, по словам директора департамента временной инфраструктуры дирекции Универсиады Павла Попова, прежде всего необходимо обеспечить периметр безопасности объектов со строительством специального ограждения, а также надежное электроснабжение. Для обеспечения последнего возьмут в аренду несколько десятков мощных дизель-генератор­ных установок. Кроме того, потребуется возвести временные павильоны общей площадью более 18 тысяч квадратных метров, организовать пешеходные и транспортные контрольно-пропускные пункты и так далее. И это не так просто, как кажется.

- В соответствии с приказом МВД ширина ячеек взрывобезопасного ограждения не может превышать 20 миллиметров. Заборы делают многие, но выяснилось, что далеко не все предприятия готовы обеспечить именно такой размер - по технологическим причинам. Конечно, мы надеемся, что 14-ки­ло­метровый забор будет изготовлен по всем правилам, время еще есть, - рассказал Попов.

Предстоит закупить также крупную партию контейнеров - сантехнических, бытовых, для организации инфраструктуры. Только сантехнических понадобится 50 штук, плюс 18 касс, складские павильоны... Общий заказ - около ста штук. И куда их потом девать? На встрече разгорелась целая дискуссия, надо ли приобретать такое имущество или лучше брать его в аренду. "Не стоит покупать даже очень дешево, лучше арендовать, хотя бы и по максимальной цене, ведь потом не надо будет тратиться на содержание", - советовали бизнесмены.

Градус обсуждения повысился до того, что некоторые участники призвали включить в команду дирекции Универсиады "критика-аналитика" - чтобы подсказывал альтернативные варианты. Предприниматели также посоветовали обратиться напрямую к организаторам Универсиады в Казани - за опытом. Впрочем, последний совет опоздал. Как выяснилось, давать советы казанцы готовы, но не бесплатно. Так что придется мобилизовать исключительно внут­ренние резервы.

Еще один сегмент участия свердловского бизнеса предложил представитель департамента лицензирования дирекции Универсиады. Оказывается, сочетание букв и цифр "Универ­сиада-2023" уже "застолбили". Но предпринимателям не откажут в покупке лицензии.

- Что такое лицензирование бренда? Это сдача его в аренду предпринимателям, оказывающим различные услуги. Мы хотим продавать лицензии на право использования, например, талисманов с брендом Универсиады, - поясняет специалист.

Организаторы предлагают использовать бренд в трех направлениях - производстве продукции, розничной торговле и услугах, уже определено более 50 категорий товаров: одежда, текстиль, сувениры и прочие. А розница может открыть киоски и витрины с брендом Всемирных студенческих игр. Выгоды лицензиатов очевидны, считают в дирекции: прибыль, ассоциация с играми, рост узнаваемости бренда, укрепление имиджа, новые каналы сбыта. Срок использования бренда - до конца 2023 года, что касается его стоимости, то она зависит от прогноза продаж.

В итоге 70 процентов участников встречи просигнализировали: "в принципе, заинтересованы". Идеей брендирования продукции загорелись даже владельцы частных хлебных и молочных магазинов, но, правда, побоялись, что это увеличит цену буханок и молочных бутылок.

Между тем у дирекции есть предложения и для потенциальных спонсоров Универсиады, которым обещают взамен "цифровые активности", широкую представленность брендов внутри объектов, установку собственной зоны и другие "пряники". Говорят, уже подписаны два соглашения с крупными партнерами.

Справка "РГ"

Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге 8-19 августа 2023 года. Затраты на проведение 32-й по счету летней Универсиады составят более 50 миллиардов рублей. Для состязаний потребуется построить, реконструировать или отремонтировать около 40 спортивных объектов.