В Кургане подпольно напечатали 50 тысяч книг про Гарри Поттера

Курганского бизнесмена подозревают в организации подпольной типографии, где на поток было поставлено производство популярных книжных серий. По данным источника ТАСС в правоохранительных ведомствах, речь идет ни много ни мало о подделке бестселлеров Джоан Роулинг - романов про мальчика-волшебника Гарри Поттера.

По имеющимся на этот момент официальным данным, фигурант - генеральный директор одной из местных организаций, он использовал свое служебное положение, чтобы арендовать типографское оборудование и запустить выпуск популярных книг.

В процессе обысков стражи порядка изъяли почти 50 тысяч уже отпечатанных экземпляров, а также - клише и технику. Причиненный правообладателю ущерб оценивается более чем в 22 миллиона рублей.

Изготовление и продажу контрафакта пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции зауральского МВД, говорится в сообщении пресс-службы главка.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, уточнила официальный представитель российской полиции Ирина Волк.