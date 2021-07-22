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22.07.2021 10:12
Рубрика: Происшествия

Видео: В ямальском поселке загорелась пожарная часть

Текст: Татьяна Воробьева

В небольшом ямальском селе Газ-Сале, где живет менее двух тысяч человек, на Школьной улице сгорел жилой дом. Также от огня пострадала пожарная часть.

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Причиной того, что пламя перекинулось на соседнее здание, стал сильный ветер. Ранее МЧС арктического региона выпустило предупреждение о том, что 22 июля прогнозируется ветер порывами до 20 метров в секунду в Надымском, Тазовском районах, а также по северу Пуровского района.

Как передают "Вести.Ru", десять человек находились дома, двое из них пострадали - их, по словам очевидцев, доставили в больницу.

ЧП в доме на 12 квартир произошло ночью. "Всем нуждающимся предоставили маневренный фонд для временного проживания, выделили предметы первой необходимости. Горячее питание организовали в местной столовой", - написал на своей странице в Instagram глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков.

Местные власти пообещали также оказать погорельцам материальную помощь.

На месте ЧП работает следственная группа, причина пожара устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО РГ-Видео

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