Видео: В ямальском поселке загорелась пожарная часть

В небольшом ямальском селе Газ-Сале, где живет менее двух тысяч человек, на Школьной улице сгорел жилой дом. Также от огня пострадала пожарная часть.

Причиной того, что пламя перекинулось на соседнее здание, стал сильный ветер. Ранее МЧС арктического региона выпустило предупреждение о том, что 22 июля прогнозируется ветер порывами до 20 метров в секунду в Надымском, Тазовском районах, а также по северу Пуровского района.

Как передают "Вести.Ru", десять человек находились дома, двое из них пострадали - их, по словам очевидцев, доставили в больницу.

ЧП в доме на 12 квартир произошло ночью. "Всем нуждающимся предоставили маневренный фонд для временного проживания, выделили предметы первой необходимости. Горячее питание организовали в местной столовой", - написал на своей странице в Instagram глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков.

Местные власти пообещали также оказать погорельцам материальную помощь.

На месте ЧП работает следственная группа, причина пожара устанавливается.