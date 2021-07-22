Жительница Челябинска накормила ужином напавшего на нее грабителя

Ленинский суда Челябинска вынес приговор уличному грабителю, напавшему на 60-летнеюю женщину, чтобы завладеть ее мобильником. Примечательно, что потерпевшая не только простила злоумышленника, но еще и пригласила его к себе домой, чтобы накормить.

- В декабре прошлого года 56-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину во дворе дома по улице Новороссийской в Челябинске, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Угрожая ножом, он открыто похитил у нее телефон, по которому она в тот момент разговаривала, однако через несколько секунд, оправившись от испуга, женщина догнала грабителя и, задержав, вернула свое имущество.

Из пояснений самой женщины следует, что после того, как она забрала телефон, грабитель извинился, объяснил ей, что с ним такое происходит первый раз. А все из-за пристрастия к спиртному - "денег нет, а выпить хочется".

В итоге сердобольная челябинка привела грабителя к себе домой, чтобы обработать порез, который он получил во время неудачного нападения, и накормила его ужином. В полицию о нападении она заявлять не стала. И возможно, о попытке грабежа так никто бы и не узнал, если бы не воспалилась рана на запястье, которую сама женщина получила, обезвреживая преступника.

Из-за нее она обратилась в медучреждение, откуда информацию об инциденте немедленно передали в полицию. Очень скоро преступника задержали, и он, признавшись в нападении, начал активно помогать следствию.

Как выяснилось, мужчина ранее не судим, состоит на учете у нарколога, является почетным донором России. С учетом полного раскаяния суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы со штрафом в размере пяти тысяч рублей. Потерпевшая на суровом наказании "оступившегося", естественно, не настаивала.