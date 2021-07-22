Жительницу Первоуральска по ошибке "похоронили", перепутав с тезкой

Прокуратура проверяет обстоятельства, при которых жительница Первоуральска по документам оказалась мертвой, хотя на самом деле скончалась не она, а ее тезка.

В марте 2021 года умерла женщина, каких-либо документов на ее имя найти не удалось, сотрудники городской полиции установили ее личность со слов соседей. Оказалось, что те ошиблись в дате рождения и указали не данные умершей, а другой женщины, которая позднее и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

"Отдел ЗАГС выдал свидетельство о смерти на тезку заявительницы, с указанием даты ее рождения. Информация о якобы смерти женщины ушла в Пенсионный фонд, и тот перестал платить ей пенсию", - пояснила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Ведомство запросило данные от уполномоченных органов. Когда они будут в распоряжении прокуроров, те рассмотрят вопрос о направлении заявления в суд: чтобы аннулировать запись о смерти заявительницы.