Роскачество нашло токсичное вещество в женском белье

Половина из проверенных специалистами Роскачества образцов женского белья оказалась небезопасной. Большинство нарушителей - зарубежные производители (в основном из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама).

Как сообщает Роскачество, в нижнем белье известного итальянского бренда, который производит свои товары в том числе и в Китае, обнаружено токсичное вещество. Содержание стирола в белье этой фирмы оказалось почти в 10 раз выше нормы. В Роскачестве считают, что данная продукция не имеет права продаваться в магазинах. Как пояснил директор по стратегическому развитию государственного "Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Константин Бандорин, стирол используется при обработке синтетики и искусственных материалов.

Он может присутствовать в аппретах, которыми покрывается ткань или резинка изделия. "Аппреты придают материалам особые свойства, например, жёсткость, несминаемость, безусадочность, огнестойкость, износоустойчивость или гидрофобность. Но если стирола слишком много, у человека могут возникнуть кожные реакции. Стирол - это вредное вещество, и при длительном воздействии оказывает кожно-раздражающее действие", - уточнил эксперт.

Белье ряда марок продемонстрировало низкую гигроскопичность (способность материала поглощать и удерживать влагу). Этим грешат в основном импортные фирмы, но есть среди них и одна известная российская. Плохая гигроскопичность - это нарушение российского законодательства. Негигроскопичный материал сохранит влагу на поверхности, что со временем приведет к опрелостям кожи и грибковым заболеваниям. Гигиенисты не рекомендуют пользоваться подобными тканями для одежды, которая напрямую прилегает к телу. Как подчеркивает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, продавцы и агрегаторы не имеют права торговать одеждой, не соответствующей требованиям технического регламента. Она призвала изъять некачественное белье из магазинов.

Но добротное женское белье, полностью соответствующее всем нормам производства, все же нашлось. "При выборе нижнего белья в магазине помните, что продукция из хлопка не всегда "дышит" и впитывает влагу. Даже натуральные ткани могут обладать разной плотностью и, соответственно, разными показателями по воздухопроницаемости и гигроскопичности. Многое зависит от качества сырья, и если оно низкого качества, то и к свойствам ткани точно будут замечания", - советуют в Роскачестве.

Подробнее о результатах исследования, о добросовестных и не очень производителях можно узнать на сайте Роскачества.