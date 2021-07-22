Роскосмос назначил затопление модуля "Пирс" на 24 июля

Специалисты ракетно-космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля "Наука", приняли решение назначить затопление модуля "Пирс" на 24 июля 2021 года. Как сообщили в Роскосмосе, через несколько часов после расстыковки связка из корабля и модуля будет сведена с околоземной орбиты и затоплена в несудоходном районе Тихого океана.

Старый модуль "Пирс" должен освободить место для нового модуля "Наука", выведенного на орбиту вчера.

Стыковка "Науки" к МКС намечена на 29 июля.

В четверг, 22 июля 2021 года, специалисты подмосковного ЦУПа провели два корректирующих манёвра модуля.

Первый маневр, как сообщается, состоялся в 18:07 по московскому времени, когда на 17,23 секунды были включены двигатели модуля. Величина импульса составила 1 м/с. Второе включение двигателей состоялось в 20:19 мск и продлилось 250,04 секунды. Импульс составил 14,59 м/с . Таким образом, данные телеметрии подтвердили работоспособность двигательной установки модуля "Наука". Следующие импульсы для дальнейшего построения орбиты запланированы на 23 июля.