Россия будет разрабатывать для Индии авиатренажеры и медицинскую технику

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех на полях Международного авиационно-космического салона "МАКС-2021" подписал Меморандум о взаимопонимании с индийской компанией Zen Technologies Limited.

Zen Technologies Limited - ведущая компания Индии, которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных тренажеров различного назначения. С 1993 года компания осуществляет поставки не только организациями и ведомствам своей страны, но и за рубеж.

"Технодинамика" и Zen Technologies Limited подписали основополагающий документ для стратегического партнерства на рынке Индии в гражданской сфере. Сотрудничество будет касаться, в частности, разработки, производства и продвижения гражданских авиационных тренажеров, центров подготовки пилотов гражданской авиации, а также тренажеров для медицинского персонала и медицинского оборудования.

"Потенциал индийского рынка огромен. В ближайшие 10 лет в Индии планируется построить не менее 100 новых аэропортов и хелипортов. Соответственно, значительно возрастет потребность в пилотах гражданской авиации и центрах их подготовки. Согласно современным стандартам, не менее 60% времени подготовки пилотов должно приходится на занятия на тренажерах. Уникальные компетенции "Технодинамики" в сфере тренажеростроения окажутся очень полезны", - отметил Игорь Насенков, гендиректор холдинга "Технодинамика".

Еще одна компетенция "Технодинамики", которую высоко оценили индийские партнеры - разработка и производство медицинской техники и тренажеров для подготовки медицинских работников. В продуктовом портфеле холдинга, в частности, есть УФ-рециркуляторы для обеззараживания воздуха, медицинские морозильники, фармацевтические, лабораторные холодильники для хранения вакцин, крови и лекарственных препаратов. В условиях непростой ситуации, сложившейся в Индии из-за распространения COVID-19, эта техника представляет для страны большой интерес.