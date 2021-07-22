Россия и Боливия продолжат расширение торгово-экономических связей

Россия и Боливия нацелены на укреплении двустороннего политического диалога и наращивании взаимодействия, в том числе по крупным инвестиционным проектам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам телефонных переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с боливийским коллегой Рохелио Майтой.

На Смоленской площади отметили, что беседа двух министров прошла в доброжелательном и конструктивном ключе. Лавров и Майта обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-боливийского партнерства в соответствии с установками, которые были заданы президентами двух стран по итогам их телефонных разговоров в январе и апреле.

"Министры сделали упор на укреплении двустороннего политического диалога и наращивании взаимодействия России и Боливии на международной арене, в том числе по тематике защиты принципов международного права, суверенитета государств и недопустимости иностранного вмешательства в их внутренние дела", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели вопросы, касающиеся расширения торгово-экономических связей. В этом контексте были обсуждены диверсификация взаимного товарооборота и реализация крупных инвестиционных проектов. В частности, в топливно-энергетической, ядерной, горнодобывающей и производственной сферах. "Особый упор был сделан на взаимодействии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19", - отметили в российском МИД.