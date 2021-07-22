Россия обратилась в ЕСПЧ с иском к украинским властям

Россия подала 22 июля межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации. Это сделано в соответствии со ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающей возможность обжалования на межгосударственном уровне нарушений конвенции.

Славянск, май 2014 года. Дети спасаются от обстрелов ВСУ. Фото сделано итальянским журналистом Андреа Роккелли, вскоре погибшим под минометным обстрелом украинских карателей. Фото: Andrea Rocchelli

Так, в жалобе доказывается ответственность украинских властей за гибель своих граждан, а также незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми. Основными эпизодами, подкрепленными обширной доказательной базой, здесь стали: государственный переворот 2014 года, сопровождавшийся массовым расстрелом, убийство одесситов в Доме профсоюзов 2 мая того же года, а также военные преступления украинской ­армии и националистических ­батальонов в Донбассе, со­вершенные в ходе так называемой антитеррористической опе­рации, ныне переименованной в "операцию объединенных сил".

Отдельно в жалобе описаны случаи обстрелов территории России со стороны Украины во время боевых действий против народного ополчения Донбасса, уничтожение имущества, ранения и гибель российских граждан в 2014 году. Кроме того, Украине предъявлены претензии за нападения на дипломатические, консульские и другие представительства России на Украине, регулярно происходившие после государственного переворота, а также политику дискриминации российских компаний и предпринимателей, порой перераставшую в прямые нападения патронируемых украинскими силовиками группировок на офисы и представительства.

Одесса, 2 мая 2014 года. Боевик бросает коктейль Молотова в здание с людьми. "Сами себя сожгли", - так по сей день утверждает официальный Киев. Фото: Reuters

Украине предъявлены претензии за нападения на дипломатические, консульские и другие представительства России

ЕСПЧ также предложено дать оценку практике подавления свободы слова и различных точек зрения путем запрета работы средств массовой информации, преследования журналистов - как украинских, так и иностранных, а также аналогичных действий совершенных украинскими властями против политиков и рядовых граждан.

Россия обращает внимание ЕСПЧ на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения, вытеснение русского языка практически из всех сфер жизни, и в первую очередь из образования и повседневного быта.

Как частный случай царящей на Украине дискриминации суд должен рассмотреть ситуацию с лишением активного избирательного права жителей народных республик юго-востока Украины, которых в Киеве называют "своими" гражданами, а вместе с ними и жителей соседних районов, контролируемых украинской армией.

Внимание суда обращается на продолжающееся блокирование Северо-Крымского канала как главного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова, о судьбе которых в Киеве на словах пекутся, а на деле нарушают основополагающие права.

Наконец, в жалобе упоминается и трагедия с малазийским "Боингом". По мнению России, гибель 298 человек последовала в первую очередь из-за не закрытого властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий. Каковые действия, опять же, стали прямым следствием государственного переворота - "майдана". В заключение ЕСПЧ предстоит оценить отказ украинской стороны в содействии и правовой помощи российской стороне в расследовании описанных выше преступлений.

Краматорск, 16 апреля 2014 года. ВСУ на подступах к городу. Вскоре боевая авиация будет применена против мирных жителей Донбасса. Фото: Reuters

Заметим, жалоба касается не только преступлений, совершенных и совершаемых сегодня против граждан России, ее представительств и юридических лиц, но и в целом практики систематических и массовых нарушений прав человека украинскими властями на всех уровнях. Это, наконец, должно привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества в целом, в том числе ради самих граждан Украины.

Поэтому российская сторона рассчитывает, что нарушения прав человека, допущенные с 2014 года украинской властью, будут должным образом зафиксированы на международном уровне, расследованы, а виновные лица привлечены к ответственности. Это должно послужить наступлению мира и гражданского согласия в этой стране.

Москва рассчитывает, что нарушения прав человека, допущенные Киевом, будут зафиксированы

Поскольку без обращения к истокам европейскому суду будет сложно понять, что послужило толчком к скатыванию Украины в пучину беззакония, в жалобе содержится подробная хронологическая справка о неконституционной смене власти и инкорпорации в государственные структуры националистов, то есть об истинных причинах экономического, правового и морального упадка на Украине. Одним из отражений которого является систематическое нарушение на этой территории Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также протоколов к ней.

В российской жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента суда, которым Украина будет обязана немедленно прекратить очевидные и вопиющие нарушения основных прав и свобод. В том числе возобновить подачу воды в Крым, прекратить дискриминацию национальных и языковых меньшинств и в первую очередь предоставить им свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, возобновить теле- и радиовещание на русском языке, а также работу русскоязычных электронных и печатных СМИ.

Куйбышевский район Донецка, ноябрь 2014 года. Православные церкви были одной из главных целей украинских неонацистов. Фото: Reuters

Между тем

В Министерстве иностранных дел прокомментировали подачу межгосударственной жалобы на Украину в ЕСПЧ, каковой шаг дипломаты считают давно назревшим.

"Данное взвешенное решение российских властей явилось следствием множества факторов: во-первых, полного игнорирования международными структурами упомянутых нарушений прав человека на Украине; во-вторых, продолжающегося нарушения Украиной своих обязательств, закрепленных международным правом, а также собственной Конституцией; в-третьих, неспособностью украинской правоохранительной и судебной системы надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты.

Российская Федерация имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка. Он является основой системы ценностей Совета Европы, а правовой интерес в его поддержании имеют все государства - члены данной организации.

Призываем международное сообщество обратить, наконец, внимание на происходящее на Украине. Обращение России в ЕСПЧ нацелено, среди прочего, на предоставление Суду всей полноты информации о творимых властями Украины или при их попустительстве бесчинствах, ведущих к многочисленным нарушениям прав человека, гарантированных ЕКПЧ", - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства России, опубликованном департаментом информации и печати министерства.

Эксперты "РГ" - о решении России подать в ЕСПЧ иск к Украине

Иск, который назрел

Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России:

Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности.

Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории.

Киев, сентябрь 2016 года. Депутат Верховной рады Игорь Мирошниченко (с хвостом) штурмует территорию посольства России. Фото: РИА Новости

Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней. В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке. Шаг России в защиту соотечественников, подвергающихся дискредитации за рубежом, можно только приветствовать. Принятые на Украине законы фактически принуждают русских людей украинизироваться. Очевидно, что это государственная форма дискриминации граждан. На фоне решений властей США в поддержку сограждан негроидной расы действия властей Украины выглядят не только как принудительная украинизация русских, но и как подавление инакомыслия. Это может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине, так как русские составляют значительное число граждан этой страны.

Алексей Леонков, военный эксперт:

Обратите внимание, это ведь не просто рядовая жалоба. Был собран доказательный материал, и за теми формулировками, с которыми выступали представители Генпрокуратуры, стоит кропотливая работа, ведущаяся с 2014 года. Там ведь указаны не только военные, но и другие преступления, совершавшиеся против граждан Украины и России. Это и одесская трагедия, и трагедия со сбитым "Боингом", и так далее. И все эти материалы собирались и систематизировались, поскольку когда обращаются в такой международный суд, то за обращением следует доказательный материал. Межгосударственная жалоба России против Украины, которая фактически повинна во всех обозначенных преступлениях, это один из первых звоночков для Киева. И это очень серьезный звонок.

Потому что до этого времени мы настаивали на том, чтобы Украина соблюдала Минские соглашения, соглашения о прекращении огня, которые заключались не раз. А сейчас пришло время, когда пойдет совершенно другое направление работы и взаимодействия с Украиной. Оказалось, что все, что Украина делала, подлежит судебному рассмотрению. Страсбургский суд должен принять это обращение со всей доказательной базой, о чем ЕСПЧ должен сообщить не отмалчиваясь. Хотя есть подозрение в подобном исходе, поскольку на Западе действуют двойные стандарты, а Украине долгое время удавалось уходить от ответственности. Тем не менее многие страны Европы открыто уже говорили о том, что на Украине, например, действительно существует нацизм. Так что представленная Генпрокуратурой доказательная база должна оказать определенное воздействие на суд, что должно привести к результату.

Следствием однозначно была использована так называемая Белая книга преступлений в Донбассе и на территории Украины. Ведь о том, что Россия будет вести такую Белую книгу, было заявлено еще в 2014 году. Потому что, например, по одесской трагедии никаких следственных мероприятий в самой Украине не велось. Для проформы провели, а потом потихонечку замолчали. И проведено было оно с таким пристрастием, что виновными оказались не те, кто подпалил Дом профсоюзов, кто стрелял по людям, находившимся внутри. Виновными в итоге оказались те, кто там погиб.

Очевидно, что такие вывернутые наизнанку выводы не соответствуют действительности, потому Россия и начала вести по всем фактам таких преступлений следствие. В том числе по фактам гибели и похищений наших журналистов в зоне боевых действий и обстрелов мирных граждан и сопредельной с Украиной российской территории.

Дмитрий Иванов, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права МГИМО МИД России, первый заместитель главного редактора "Московского журнала международного права":

В первую очередь, надо отметить, что в июле 2021 года полномочия по обеспечению представительства и защиты интересов России в Европейском суде по правам человека были переданы Генеральной прокуратуре РФ. И данная жалоба стала первой межгосударственной жалобой, поданной российскими властями в этот международный судебный орган.

Следует отметить, что решение это не скороспелое, прошло уже 7 лет с момента госпереворота на Украине. И все последующие события, действия украинских властей по различным направлениям, отраженные в обращении Генпрокуратуры РФ, сформировали так называемую системно-административную практику по нарушениям прав человека, закрепленных в Европейской конвенции, которую, между прочим, подписала и Украина.

Очень важно отметить, что факты массового нарушения властями Украины прав отдельных категорий населения, в первую очередь русскоязычного, фиксируются не только представителями Российской Федерации. В рамках Организации Объединенных Наций был представлен доклад Верховного комиссара по правам человека, основанный на результатах работы так называемой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, а также международной консультативной группы, созданной генеральным секретарем Совета Европы, и рядом международных неправительственных организаций.

Киев, июль 2019 года. Неонацисты громят офис телеканала NewsOne. С баллончиком - Сергей Стерненко, главарь одесского отделения "Правого сектора" (организация запрещена в России). Фото: РИА Новости

Факты, которые были указаны в данном докладе, свидетельствуют о сложившейся системной практике по нарушению Украиной нескольких статей Европейской конвенции по защите прав человека. Это статья 2, гарантирующая право на жизнь и защиту от пыток. Российская сторона также обращает внимание на нарушение статьи 5 (о личной неприкосновенности), статьи 10 (о свободе выражения мнений), статьи 14 (о запрете дискриминации).

Что касается перспектив данного обращения, говорить об этом преждевременно, необходимо дождаться принятия жалобы к рассмотрению.

ЕСПЧ действует не только на основании положений конвенции, но и по собственному регламенту. Рассмотрение ситуации займет определенное время, несколько лет это точно.

Аслан Абашидзе, член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, заведующий кафедры международного права РУДН:

Подобное обращение - первое в российской практике. До этого Европейский суд по правам человека рассматривал 16 таких дел, половина из них была направлена против России (со стороны Грузии, Украины, Нидерландов). Россия исчерпала все другие средства воздействия на власти Украины, где происходят систематические нарушения прав человека.

Различные институты Европейского союза реагируют на отдельные случаи, в том числе указанные в поданной Генпрокуратурой РФ жалобе, но комплексно ситуация на Украине до сих пор не рассматривалась. Теперь же у России появилась возможность представить доказательства по всем пунктам обращения. Это очень серьезно.

Ведь когда расследовали дело о крушении самолета "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины, никто не рассматривал доводы российской стороны.

Само обращение требует от Европейского суда по правам человека принять серьезные обеспечительные меры, то есть обязать власти Украины прекратить действия, нарушающие права человека, и лишь потом суд будет рассматривать по существу саму ­жалобу. Это жесткое требование прекратить все ­преступления, которые совершаются на Украине, провести надлежащее расследование и наказать ­виновных за гибель людей, преследование журналистов, оппозиции.

ЕСПЧ периодически выносит политические решения в отношении РФ, но в этот раз Россия проверяет этот суд на объективность. Когда он вынесет свой вердикт, власти Украины должны будут ответить международному сообществу. И даже затягивание процесса пойдет на пользу, ведь на всем его протяжении суд должен обеспечить прекращение преступных действий.

Следует напомнить, что Европейский суд по правам человека принимает далеко не все жалобы.

В этой связи рассмотрение того или иного дела зависит от того, какие будут представлены доказательства и как они состыкуются с положениями Европейской конвенции по правам человека. Суд может защищать только те права, что закреплены в Европейской конвенции и протоколах.

Подготовили Михаил Фалалеев, Алексей Чуриков, Юрий Когалов