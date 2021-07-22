Так, в жалобе доказывается ответственность украинских властей за гибель своих граждан, а также незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми. Основными эпизодами, подкрепленными обширной доказательной базой, здесь стали: государственный переворот 2014 года, сопровождавшийся массовым расстрелом, убийство одесситов в Доме профсоюзов 2 мая того же года, а также военные преступления украинской армии и националистических батальонов в Донбассе, совершенные в ходе так называемой "антитеррористической операции", ныне переименованной в "операцию объединенных сил".

Отдельно в жалобе описаны случаи обстрелов территории России со стороны Украины во время боевых действий против народного ополчения Донбасса, уничтожение имущества, ранения и гибель российских граждан в 2014 году. Кроме того, Украине предъявлены претензии за нападения на дипломатические, консульские и другие представительства России на Украине, регулярно происходившие после государственного переворота, а также политику дискриминации российских компаний и предпринимателей, порой перераставшую в прямые нападениями патронируемых украинскими силовиками группировок на офисы и представительства.

ЕСПЧ также предложено дать оценку практике подавления свободы слова и различных точек зрения путем запрета работы средств массовой информации, преследования журналистов - как украинских, так и иностранных, а также аналогичных действий, совершенных украинскими властями против политиков и рядовых граждан.

Россия обращает внимание ЕСПЧ на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения, вытеснение русского языка практически из всех сфер жизни, и в первую очередь из образования и повседневного быта.

Как частный случай царящей на Украине дискриминации суд должен рассмотреть ситуацию с лишением активного избирательного права жителей народных республик юго-востока Украины, которых в Киеве называют "своими" гражданами, а вместе с ними и жителей соседних районов, контролируемых украинской армией.

Внимание суда обращается на продолжающееся блокирование Северо-Крымского канала как главного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова, о судьбе которых в Киеве на словах пекутся, а на деле нарушают основополагающие права.

Наконец, в жалобе упоминается и трагедия с малазийским "Боингом". По мнению России, гибель 298 человек последовала в первую очередь из-за не закрытого властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий. Каковые действия, опять же, стали прямым следствием государственного переворота - "майдана". В заключение, ЕСПЧ предстоит оценить отказ украинской стороны в содействии и правовой помощи российской стороне в расследовании описанных выше преступлений.

Заметим, жалоба касается не только преступлений, совершенных и совершаемых сегодня против граждан России, ее представительств и юридических лиц, но и в целом на практику систематических и массовых нарушений прав человека украинскими властями на всех уровнях. Это, наконец, должно привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества в целом, в том числе ради самих граждан Украины.

Поэтому российская сторона рассчитывает, что нарушения прав человека, допущенные с 2014 года украинской властью, будут должным образом зафиксированы на международном уровне, расследованы, а виновные лица привлечены к ответственности. Это должно послужить наступлению мира и гражданского согласия в этой стране.

Поскольку без обращения к истокам, европейскому суду будет сложно понять, что послужило толчком к скатыванию Украины в пучину беззакония, в жалобе содержится подробная хронологическая справка о неконституционной смене власти и инкорпорации в государственные структуры националистов - то есть, об истинных причинах экономического, правового и морального упадка на Украине. Одним из отражений которого является систематическое нарушение на этой территории Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также протоколов к ней.

В российской жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента суда, которым Украина будет обязана немедленно прекратить очевидные и вопиющие нарушения основных прав и свобод. В том числе возобновить подачу воды в Крым, прекратить дискриминацию национальных и языковых меньшинств, и в первую очередь предоставить им свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, возобновить теле- и радиовещание на русском языке, а также работу русскоязычных электронных и печатных СМИ.