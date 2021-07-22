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22.07.2021 10:16
Рубрика: Экономика

Россияне пересели с общественного транспорта на такси

Текст: Анастасия Алексеевских
Пандемия и вызванное ей стремление части людей избегать общественного транспорта привело к росту безналичных расходов на такси, говорится в исследовании банка "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении "РГ".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Во время пандемии ЦБ рекомендовал банкам обращать внимание клиентов "на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам". А перед выдачей денег клиентам или загрузкой их в банкоматы банкам рекомендовалось выдерживать банкноты в течение срока, гарантирующего гибель коронавируса.

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В соответствии с рекомендациями ВОЗ речь идет о трех-четырех днях для изделий из бумаги. Исследование показывает, что граждане стали внимательнее относиться к своему здоровью, активнее пользоваться удаленными сервисами. В таких условиях клиенты банков готовы чаще ездить на такси и тратить на это больше денег, а также чаще платить пластиковой картой или через приложение, чтобы не пользоваться наличными.

По данным исследования, рост количества поездок и объема расходов зафиксирован и относительно января-мая 2020 года - в 1,8 раза и в 2,1 раза соответственно. Как известно, с апреля 2020 года в России начали действовать противоэпидемические ограничения. При этом в некоторых крупных городах рост расходов на такси в январе-мае 2021 года относительно первого полугодия 2019-го отмечался даже при снижении среднего чека поездки - то есть люди начали активнее и чаще ездить на меньшие расстояния. Востребованность такси росла во всех исследованных городах. В частности, средний чек на поездку в такси в Москве остался на уровне января-мая 2019 года, при этом количество поездок выросло в 3,9 раза. В результате за пять месяцев этого года россияне в столице потратили на такси в 3,8 раза больше, чем в январе-мае 2019 года.

В Санкт-Петербурге в январе-мае 2021 года ездили на такси в 8 раз чаще, чем два года назад, и потратили на поездки в 2,9 раза больше. Средняя стоимость поездки при этом снизилась на 21%.

В Казани количество поездок за пять месяцев выросло на 39% относительно января-мая 2019 года. При этом в 1,8 раза снизился средний чек. В целом жители в Казани потратили на такси на 59% меньше денег, чем двумя годами ранее.

Жители Самары в январе-мае ездили на такси в 9 раз чаще, чем двумя годами ранее, при снижении среднего чека на 37%. В целом они потратили на такси в 5,2 раза больше, чем в январе-мае 2019 года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В Воронеже количество поездок на такси в январе-мае выросло в 3,4 раза относительно января-мая 2019 года, а объем расходов - в полтора раза, при снижении среднего чека на 32%.

Жители Новосибирска ездили на такси в январе-мае в 8 раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,8 раза больше при росте среднего чека на 30%.

Жители Краснодара ездили на такси в январе-мае в 15 раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,4 раза больше при полуторакратном росте среднего чека.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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