Россияне стали реже делать сбережения в иностранной валюте

За последние семь лет доля россиян с накоплениями в иностранной валюте снизилась втрое и составила 6%. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ.

В 2014 году этот показатель составлял 19%.

Больше всего россиян, делающих сбережения в валюте проживают в Москве и Петербурге - 9% против 6% в целом по стране. Реже других иностранную валюту покупают сельские жители - 4%.

Сокращение сбережений можно объяснить падением доходов в период пандемии, считает генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева. "Процесс в данном случае циклический - постепенное восстановление благосостояния поспособствует тому, что россияне вновь задумаются о диверсификации валютной корзины", - уточнила она.

Кроме того, некоторые россияне копили валюту для зарубежных поездок, которые стали практически недоступны в условиях коронавирусных ограничений.

Также более склонны диверсифицировать свою валютную корзину обеспеченные люди: они чаще имеют сбережения в валюте и чаще считают доллар и евро более выгодными валютами для формирования сбережений.

"Когда ресурсов не хватает на самое необходимое, финансовые стратегии не являются приоритетом для человека. Поэтому чаще более "подкованными" в плане формирования сбережений бывают люди, не испытывающие материальных затруднений, обладающие так называемыми "лишними" деньгами", - заключила Имаева.