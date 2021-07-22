Новости

До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов 21:41
Суд арестовал эксперта, сделавшего заключение о смерти Леонида Ошарина 21:36
В Италии ввели расширенную версию "зеленного пропуска" 21:33
В Русском музее открылась выставка работ Игоря Грабаря 21:24
Россия и Боливия продолжат расширение торгово-экономических связей 21:19
В Вооруженных силах более 23 тысяч человек прошли ревакцининацию 21:04
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ 20:58
В Минпромторге прокомментировали итоги полугодия по промпроизводству 20:30
Минск: В МИДе дали оценку литовскому закону в отношении мигрантов 20:15
Фотограф из России стала победителем iPhone Photography Awards 2021 20:12
Оптовая цена на электроэнергию в РФ снизилась после рекордного роста 19:49
Внесены корректировки в налоговое законодательство Беларуси 19:41
"Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину после 2024 года 19:41
Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 8 копеек 19:18
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий 19:11
МЧС получит девять новых вертолетов 19:05
Российское ПО будут включать в реестр в два раза быстрее 19:04
МОК на сайте Олимпийских игр в Токио отделил Крым от Украины 18:52
Кунц высказался о возможной работе в сборной России 18:45
Первый выпуск совместной магистратуры состоялся в МГУ и БГУ 18:40
Запрет на экспорт круглой древесины коснется 4 тысяч организаций 18:24
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха 18:21
Международные резервы РФ выросли на $3,6 млрд за неделю 18:17
Проливные дожди вызвали наводнение в Турции 17:51
Грушко: Транзит газа через Украину будет, если будет спрос 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
22.07.2021 20:58
Рубрика: Власть

Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ

Текст: Юрий Чернов

Украина продолжает придерживаться лживой риторики и на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Об этом в своем выступления на пленарном заседании заявил глава российской делегации Константин Гаврилов. Он предупредил, что, если позиция Киева не изменится, российская делегация покинет форум.

Фото: Andrea Rocchelli
Россия обратилась в ЕСПЧ с иском к украинским властям

Дипломат обратил внимание на то, что Киев использует учения российских военных в качестве прикрытия своих собственных милитаристских устремлений. "Необдуманные высказывания о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах используются представителями Украины на форуме как "ширма" для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", - цитирует Гаврилова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в том случае, если Украина не откажется от этой лживой и безответственной риторики, профессионального обсуждения на форуме не получится, а "еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации". Константин Гаврилов отметил, что Россия продолжает выступать за скорейшее мирное урегулирование внутриукраинского конфликта, которое возможно только при прямом диалоге Киева с Луганском и Донецком. Он также призвал все стороны неукоснительно следовать Минским договоренностям.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ОБСЕ Отношения России и Украины Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Захарова назвала жалобу России на Украину в ЕСПЧ крайней мерой
В Минэнерго готовятся к запрету экспорта бензина
Глава Пенсионного фонда Челябинской области задержан по делу о взятке
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии