Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ

Украина продолжает придерживаться лживой риторики и на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Об этом в своем выступления на пленарном заседании заявил глава российской делегации Константин Гаврилов. Он предупредил, что, если позиция Киева не изменится, российская делегация покинет форум.

Дипломат обратил внимание на то, что Киев использует учения российских военных в качестве прикрытия своих собственных милитаристских устремлений. "Необдуманные высказывания о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах используются представителями Украины на форуме как "ширма" для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", - цитирует Гаврилова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в том случае, если Украина не откажется от этой лживой и безответственной риторики, профессионального обсуждения на форуме не получится, а "еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации". Константин Гаврилов отметил, что Россия продолжает выступать за скорейшее мирное урегулирование внутриукраинского конфликта, которое возможно только при прямом диалоге Киева с Луганском и Донецком. Он также призвал все стороны неукоснительно следовать Минским договоренностям.