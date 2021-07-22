Российские банки зашьют карту "Мир" в брелоки и браслеты

Новости

Премьера сериала Бориса Хлебникова "Выжившие" пройдет в Нижнем Новгороде 12:39
Умер автор музыки из фильма "Семь лет в Тибете" Томас Райна 12:35
Шарлиз Терон и режиссер "Оно" снимут сериал про массовую резню 12:26
В Германии ожидают результатов от энергетического партнерства с РФ 12:24
Власти направят почти 2,8 млрд рублей на выплаты кураторам учебных групп 12:21
Один из фигурантов "дела Сафонова" впал в кому 12:18
Правительство выделит 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям 12:17
На крышу дома "под юбкой" в центре Москвы залез мужчина 12:11
Стартапы в области ИИ смогут получить до 20 млн рублей 12:09
Певец, актер и комик Милан Ласика умер на сцене своего театра 12:02
На роль Бэтгерл выбрана актриса латиноамериканского происхождения 11:51
На Киевском направлении МЖД задерживаются поезда 11:47
В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма" 11:34
Жительницу Первоуральска по ошибке "похоронили", перепутав с тезкой 11:32
Основатель ВИА "Апельсин" Тыну Ааре умер перед своим 68-летием 11:32
Россия отправила в Беларусь военных на учения "Запад-2021" 11:21
В Бурятии откроют кинотеатры для вакцинированных посетителей 11:17
Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 11:15
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА 11:11
В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада 11:07
Экс-президенту Панамы грозит до 8 лет тюрьмы за прослушку оппонентов 11:05
Президент ОКР: Для себя не допускаю, что Олимпиаду могут отменить 11:00
"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил контракты на сумму свыше 1 млрд евро 11:00
Поздняков: Более половины российских спортсменов прошли вакцинацию 10:51
Сотрудник ФНС в Воронеже задержан за взятку в восемь миллионов рублей 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 12:05
Рубрика: Экономика

Российские банки зашьют карту "Мир" в брелоки и браслеты

Текст: Анастасия Алексеевских
Два российских банка из топ-40 по активам (МТС-банк и банк Дом.рф) рассказали "РГ" о планах в скором времени запустить возможность оплаты по картам "Мир" с помощью носимых устройств - браслетов и брелоков.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

До текущего времени эта опция была реализована только в одном банке из опрошенных "РГ" кредитных организаций, входящих в 50 крупнейших в стране, - "Россия". Новация приведет к росту бесконтактной оплаты по картам "Мир", считают опрошенные "РГ" эксперты.

Фото: iStock
Что будет с рублем после заседания Банка России

Принцип действия у браслетов и брелоков такой же, как и у обычной бесконтактной карты "Мир". В аксессуары будет интегрирован чип платежной системы, который и позволит оплачивать проезд и покупки в торговых точках. Для этого достаточно будет приложить браслет или брелок к платежному устройству.

МТС-банк расширит перечень форм-факторов, с помощью которых можно бесконтактно расплатиться картой "Мир", в 2021 году, а банк "Дом.рф" - в начале следующего года, сообщили "РГ" в кредитных организациях. Вопросы о соответствующих планах были направлены в 50 крупнейших российских банков.

"Мы рассматриваем возможность реализации бесконтактной оплаты по картам "Мир" с помощью носимых устройств, в первую очередь браслетов", - отметил директор розничных продуктов банка Дом.рф Евгений Шитиков. По словам собеседника "РГ", такой сервис появится в банке в начале следующего года.

"МТС-банк планирует расширить линейку карт платежной системы "Мир" и в 3Q 2021 года предложить новый продукт на пластике. После этого банк рассмотрит возможное расширение платежных возможностей карт "Мир", в том числе с подключением оплаты с помощью брелоков и браслетов", - указали в пресс-службе МТС-банка.

Популярность бесконтактных платежей по картам "Мир" растет, свидетельствуют данные Национальной системы платежных карт.

"В июле этого года в платежной системе "Мир" доля таких операций в POS-терминалах составила более 80 %, - отметили в пресс-службе НСПК. - НСПК предоставляет банкам техническую возможность выпустить бесконтактную карту "Мир" не только в виде пластиковой карты, но и в различных носимых устройствах - брелоки, часы и т.п. Решение о выпуске таких устройств для своих клиентов принимают банки".

По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егора Кривошея, Россия - один из лидеров по использованию бесконтактных платежей.

"Этому способствовали и карты с функцией бесконтактной оплаты, и платежи через мобильные кошельки, - пояснил Кривошея. - Россияне, в целом, привыкли к бесконтактной оплате и готовы к ней. В этом смысле расширение линейки продуктов - это всегда хорошо".

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков согласен, что расширение количества доступных способов оплаты позитивно для потребителя.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
ЦБ рекомендовал банкам предупреждать клиентов о сроке окончания вклада

"Опция оплаты браслетом может быть удобна, если человек по каким-то причинам не может взять с собой смартфон, - считает Волков. - Еще один сегмент потребителей - это поклонники необычных гаджетов. В этом смысле оплата браслетом или брелоком отличается от оплаты смартфоном".

Тем не менее существенно больший вклад в развитие бесконтактных платежей внесет подключение "Мира" к Apple Pay, считает председатель правления Ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.

По данным ЦБ, в 2020 году доля безналичных платежей в торговом розничном обороте составила 70,3%.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит
Мэр Керчи ушел в отставку
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов