Российские банки зашьют карту "Мир" в брелоки и браслеты

Два российских банка из топ-40 по активам (МТС-банк и банк Дом.рф) рассказали "РГ" о планах в скором времени запустить возможность оплаты по картам "Мир" с помощью носимых устройств - браслетов и брелоков.

До текущего времени эта опция была реализована только в одном банке из опрошенных "РГ" кредитных организаций, входящих в 50 крупнейших в стране, - "Россия". Новация приведет к росту бесконтактной оплаты по картам "Мир", считают опрошенные "РГ" эксперты.

Принцип действия у браслетов и брелоков такой же, как и у обычной бесконтактной карты "Мир". В аксессуары будет интегрирован чип платежной системы, который и позволит оплачивать проезд и покупки в торговых точках. Для этого достаточно будет приложить браслет или брелок к платежному устройству.

МТС-банк расширит перечень форм-факторов, с помощью которых можно бесконтактно расплатиться картой "Мир", в 2021 году, а банк "Дом.рф" - в начале следующего года, сообщили "РГ" в кредитных организациях. Вопросы о соответствующих планах были направлены в 50 крупнейших российских банков.

"Мы рассматриваем возможность реализации бесконтактной оплаты по картам "Мир" с помощью носимых устройств, в первую очередь браслетов", - отметил директор розничных продуктов банка Дом.рф Евгений Шитиков. По словам собеседника "РГ", такой сервис появится в банке в начале следующего года.

"МТС-банк планирует расширить линейку карт платежной системы "Мир" и в 3Q 2021 года предложить новый продукт на пластике. После этого банк рассмотрит возможное расширение платежных возможностей карт "Мир", в том числе с подключением оплаты с помощью брелоков и браслетов", - указали в пресс-службе МТС-банка.

Популярность бесконтактных платежей по картам "Мир" растет, свидетельствуют данные Национальной системы платежных карт.

"В июле этого года в платежной системе "Мир" доля таких операций в POS-терминалах составила более 80 %, - отметили в пресс-службе НСПК. - НСПК предоставляет банкам техническую возможность выпустить бесконтактную карту "Мир" не только в виде пластиковой карты, но и в различных носимых устройствах - брелоки, часы и т.п. Решение о выпуске таких устройств для своих клиентов принимают банки".

По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егора Кривошея, Россия - один из лидеров по использованию бесконтактных платежей.

"Этому способствовали и карты с функцией бесконтактной оплаты, и платежи через мобильные кошельки, - пояснил Кривошея. - Россияне, в целом, привыкли к бесконтактной оплате и готовы к ней. В этом смысле расширение линейки продуктов - это всегда хорошо".

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков согласен, что расширение количества доступных способов оплаты позитивно для потребителя.

"Опция оплаты браслетом может быть удобна, если человек по каким-то причинам не может взять с собой смартфон, - считает Волков. - Еще один сегмент потребителей - это поклонники необычных гаджетов. В этом смысле оплата браслетом или брелоком отличается от оплаты смартфоном".

Тем не менее существенно больший вклад в развитие бесконтактных платежей внесет подключение "Мира" к Apple Pay, считает председатель правления Ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.

По данным ЦБ, в 2020 году доля безналичных платежей в торговом розничном обороте составила 70,3%.