Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопроводил германский многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" над Балтийским морем вблизи российской границы.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной РФ, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающаяся к нашей границе воздушную цель. Чтобы ее опознать и не допустить нарушения границы, в воздух поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Экипаж Су-27 опознал цель как многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии. Немецкий самолет был взят на сопровождение над акваторией Балтийского моря. После разворота германского истребителя от государственной границы РФ Су-27 благополучно вернулся на базу. Нарушения границы допущено не было. Также в центре управления подчеркнули, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.