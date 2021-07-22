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22.07.2021 21:57
Рубрика: Власть

Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой

Текст: Александр Степанов

Российский истребитель Су-27 сопроводил германский многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" над Балтийским морем вблизи российской границы.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Как рассказали в Национальном центре управления обороной РФ, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающаяся к нашей границе воздушную цель. Чтобы ее опознать и не допустить нарушения границы, в воздух поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Экипаж Су-27 опознал цель как многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии. Немецкий самолет был взят на сопровождение над акваторией Балтийского моря. После разворота германского истребителя от государственной границы РФ Су-27 благополучно вернулся на базу. Нарушения границы допущено не было. Также в центре управления подчеркнули, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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