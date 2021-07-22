Российское ПО будут включать в реестр в два раза быстрее

Срок рассмотрения заявок на включение в реестр российского программного обеспечения сокращен в два раза, сообщили в Минцифры.

Это стало возможно благодаря привлечению к оценке документов специализированной экспертной организации.

Ранее ведомство обсудило с представителями отрасли и компаниями-разработчиками варианты по оптимизации этой процедуры. Было предложено увеличить количество представителей ассоциаций разработчиков программного обеспечения в составе Экспертного совета. Теперь при несоответствии ПО требованиям законодательства может быть запущена дополнительная проверка.

Как отметила председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская, привлечение спецорганизации к рассмотрению заявок даст Экспертному совету возможность отбирать продукты еще более точно. Кроме того, в совете будет 70% представителей профильных ассоциаций, что даст возможность рассматривать ПО с точки зрения профессионалов в сегментах рынка.

"По сути, благодаря экспертизе у членов совета будет детальный и четкий чек-лист с предварительными результатами и заключениями по поступившим документам и продуктам", - говорит она.

Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин напомнил, что, начиная с этого года, помимо преференций при госзакупках, продукты из реестра отечественного ПО не будут облагаться НДС. Количество заявок выросло в несколько раз, на данный момент в реестре уже свыше 11 тысяч программных продуктов.

"Повышаются требования к качеству и оперативности экспертизы, ответственности Экспертного совета. Минцифры совместно с отраслевыми ассоциациями оптимизировали порядок экспертизы и включения в реестр, соответствующие изменения утверждены Правительством", - цитирует Паршина пресс-служба министерства.