Российскую премьеру фильма "Бритни Спирс под прицелом" можно смотреть в Сети

На онлайн-платформе ВГТРК "Смотрим" появился документальный фильм "Бритни Спирс под прицелом". Лента вышла в начале этого года. Оригинальное название Framing Britney Spears. Фильм представляет собой собственное расследование The New York Times, в котором журналисты проливают свет на сложные семейные взаимоотношения самой популярной певицы 90-х.

В аннотации к картине напоминается о том, что в 2007 году 26-летняя Бритни Спирс пережила несколько нервных срывов, тяжелый развод и лишилась родительских прав. Год спустя она попала в психиатрическую клинику. Против ее воли опекуном певицы стал ее отец Джеймс Спирс, который получил контроль над финансами, лечением и личной жизнью дочери. За опекунство он получает годовое пособие в $130 тысяч.

Поклонники звезды и активисты движения #FreeBritney, к которым примкнули Мадонна, Джастин Тимберлейк, Шер, Майли Сайрус, Роуз Макгоан и Пэрис Хилтон, уверены: Бритни находится в заложниках у своей семьи, она уже несколько лет оставляет в социальных сетях тайные просьбы о помощи.

Как вышло, что 39-летняя поп-звезда до сих пор не может принимать собственные решения? На эти вопросы можно найти ответы в картине, смотреть которую можно здесь.