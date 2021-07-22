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22.07.2021 19:18
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 8 копеек

Текст: Сергей Тихонов

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 12 по 19 июля выросли на 8 копеек до 48,31 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 6 копеек до 50,18 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
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За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 6 копеек до 45,52 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 7 копеек - 49,24 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 19 копеек - 56,32 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 57 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Грозном и Нальчике - на 1,6%, Иркутске - на 1,1%, Симферополе - на 1,0%.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Кызыле и Петрозаводске - на 0,8% и 0,1% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,70 до 46,08 рубля, марки АИ-95 - от 48,69 до 53,39 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 59,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,10 до 45,91 рубля, марки АИ-95 - от 47,80 до 50,50 рубля, марки АИ-98 - от 56,50 до 58,71 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 5%, бензин марки АИ-95 на 4,7%, марка АИ-98 - на 5,2%, а дизельное топливо повысилось в цене на 3,1%.

Цена на бензин Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 12 по 18 июля увеличилось на 0,4%, а выпуск дизельного топлива снизился - на 0,1%.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на бензин

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