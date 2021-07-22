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Рубрика: Экономика
22.07.2021 16:21
Текст: Евгений Гайва

Самолет "Байкал" выпустят в беспилотном варианте

Создаваемый в России легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" выпустят также в беспилотном варианте, рассказал представитель завода-разработчика на международного авиакосмического салона МАКС-2021.

Фото: youtube/ Sigma-7
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"Мы делаем упор на создание тяжелых беспилотных транспортников в первую очередь на базе продукции, которую мы разрабатываем для пилотируемой авиации. В первую очередь это МВ-500 - "самолет- фермер" и ЛМС-901 "Байкал". Он у нас тоже планируется в беспилотном варианте как доставщик грузов", - сказал ведущий инженер-конструктор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Александр Краснянский.

При этом беспилотник на базе "Байкала" может быть экономически выгоднее других беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас легкие самолеты могут перевозить 20 кг грузов со стоимостью 41 рубль на килограмм на километр. Это вполне реальная стоимость с учетом страховки, амортизации машины, зарплаты пилота, заявок, сказал Краснянский. "Байкал" уже может перевозить грузы по цене 11 копеек за килограмм на километр на маршруте в 1000 километров. При этом грузоподъемность самолета составляет 1,5 тонны, отметил представитель УЗГА.

Самолет ЛМС-901 "Байкал" разрабатывает компания "Байкал-Инжиниринг", дочернее предприятие Уральского завода гражданской авиации. Первый опытный образец самолёта представили на МАКС-2021 20 июля после церемонии открытия выставки. Летные испытания образца планируется начать в этом году.

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