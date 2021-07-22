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22 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для назначения членами избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус"

Опубликован 22 июля 2021 г.

В соответствии с положениями статей 22, 26, пункта 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 67-ФЗ) и на основании частей 5 и 6 статьи 17 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус" (далее - Федеральный закон N 437-ФЗ) объявляется прием предложений по кандидатурам для назначения членами территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" с правом решающего голоса.

Предложения по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" представляются в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

Прием документов осуществляется с 22 по 27 июля 2021 года по адресу: 109012, Москва, Б.Черкасский пер., д. 9, в рабочие и выходные дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу с 9.00 до 16.45).

Предложения в состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" могут быть направлены от общественных объединений (за исключением политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Краснодарского края), от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы в порядке, предусмотренном статьями 22, 26 Федерального закона N 67-ФЗ, статьей 17 Федерального закона N 437-ФЗ, в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5 (в редакции постановлений ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6, от 16.01.2013 N 156/1173-6, от 26.03.2014 N 223/1435-6, от 10.06.2015 N 286/1680-6, от 23.03.2016 N 329/1874-6).

Перечень документов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", размещен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в сети Интернет в разделе "Актуальные темы" (www.cikrf.ru).

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации