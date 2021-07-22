Sony неожиданно обновила PlayStation 5

Релиз консоли PlayStation 5 состоялся около года назад, но в Sony уже выпустили новую версию издания Digital Edtion.

Как стало известно из инструкции на официальном сайте производителя, новая Digital Edition на 300 грамм легче по сравнению со "старой" версией. В компании поменяли винт, с помощью которого консоль крепилась к подставке. Теперь для ее установки покупателям не потребуется отвертка.

Впрочем, пока неизвестно, будет ли Sony обновлять PlayStation 5 во всех регионах или же сделает это только на японском рынке. Как и во многих странах мира, новое поколение PlayStation в России купить можно только предзаказав у розничных ритейлеров. Консоли появляются в наличии с периодичностью две-три недели и раскупаются практически моментально.