У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Sony неожиданно обновила PlayStation 5

Текст:   Иван Черноусов
22.07.2021,  
15:18
Фото: CHARLY TRIBALLEAU / AFP Фото: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Фото: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Релиз консоли PlayStation 5 состоялся около года назад, но в Sony уже выпустили новую версию издания Digital Edtion.

Выпущен мощный смартфон Samsung за 12500 рублей. Брать или нет?

Как стало известно из инструкции на официальном сайте производителя, новая Digital Edition на 300 грамм легче по сравнению со "старой" версией. В компании поменяли винт, с помощью которого консоль крепилась к подставке. Теперь для ее установки покупателям не потребуется отвертка.

Впрочем, пока неизвестно, будет ли Sony обновлять PlayStation 5 во всех регионах или же сделает это только на японском рынке. Как и во многих странах мира, новое поколение PlayStation в России купить можно только предзаказав у розничных ритейлеров. Консоли появляются в наличии с периодичностью две-три недели и раскупаются практически моментально.