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Опубликован 22 июля 2021 г.

Списки изменились

Центральная избирательная комиссия РФ 20 июля 2021 года внесла изменения в заверенные списки

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия "Гражданская Платформа" по одномандатным избирательным округам, включены кандидаты Марилов Х.А., Баринов Е.А., Игнатьев Н.И., Мордвинцев М.П., Елфимов Д.А.;

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" по одномандатным избирательным округам, включен кандидат Юрченко А.Д.;

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" по одномандатным избирательным округам, включен кандидат Второй Ф.П.;

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ" по одномандатным избирательным округам, включены кандидаты Головченко А.В., Мельников О.В., Миронова В.А., Потапенко Д.В.

Центральная избирательная комиссия РФ 20 июля 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", кандидата Силивончик А.В.;

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ", кандидата Шувалову Е.А.