Стартапы в области ИИ смогут получить до 20 млн рублей

Малый бизнес сможет получить гранты до 20 миллионов рублей на реализацию проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Полученные средства можно направить на расширение команды, привлечение внешних экспертов, покупку датасетов и аренду облачных сервисов. А на выходе мы получаем зрелые решения для последующей коммерциализации и внедрения в отрасли экономики. Мы рассчитываем, что грантовая поддержка позволит существенно ускорить появление новых продуктов в области искусственного интеллекта", - отметил Чернышенко.

Размер гранта зависит от конкурса, в котором примут участие соискатели - "Старт-ИИ-1" (до 4 млн рублей), "Старт-ИИ-2" (до 8 млн рублей), "Развитие-ИИ" (до 20 млн рублей). Доступны несколько лотов - компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта.

Финансирование программ поддержки осуществляется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". До 2024 года планируется поддержать 569 малых предприятий и 66 коллективов разработчиков открытых библиотек.