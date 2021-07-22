Суд в Москве оштрафовал на 6 млн Facebook и на 11 млн рублей Telegram

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы рассмотрел в четверг два административных протокола в отношении Facebook ink и три протокола в отношении мессенджера Telegram.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук, по двум административным протоколам в отношении Facebook назначены штрафы по три миллиона рублей. В отношении Telegram назначены штрафы в 5 млн, 4 млн и 2 млн рублей.

Также сегодня мировой суд расмотрит еще два аналогичных протокола Роскомнадзора к Twitter за неудаление запрещенной информации.