Таких "Стрижей", "Русских витязей" и "Русь" вы еще не видели

Личный опыт пилота и участие в испытаниях позволили ему увидеть и показать другим необычайную красоту самолетов и мастерство тех, кто ими управляет. Это сказано о летчике-истребителе 1 класса Артуре Саркисяне и его фотокниге "Глубокое погружение в небо", которая 23 июля будет официально представлена участникам и гостям МАКС-2021.

Видовыми фотоальбомами от профессиональных фотохудожников сейчас трудно кого-то удивить. Цифровое изображение практически сравнялось по качеству с аналоговым, а в каких-то моментах даже превзошло. И полиграфическое воспроизведение в российских условиях, отдадим должное, ничуть не уступает издательским возможностям на Западе.

Но эта книга - особая. Она вышла в издательстве "ВегаПринт" и венчает 30-летний опыт работы военного летчика в новом для себя качестве: фотографа, инженера, оператора, конструктора. Потом, на другом витке профессиональной спирали, снова: летчика, сценариста, конструктора, инженера, техника, летающего фотографа, видеооператора, режиссера…

Фото: Артур Саркисян

В 1978-м Артур Саркисян окончил Высшее военное училище летчиков в Харькове. Служил в строевых авиационных частях, в совершенстве освоил МиГ-23, был допущен к испытательным облетам машин после заводского ремонта и модернизации. И уже тогда увлечение фотографией стало перерастать из хобби во вторую профессию. В 1990-м его пригласили в МАПО-МиГ (ныне - РСК МиГ) на должность летающего фотографа и видео-оператора.

Съемка с рук во время испытательных, тренировочных и демонстрационных полетов была лишь частью того, чем занимался в те годы и занимается сейчас этот увлеченный человек и многоопытный специалист. Артур Саркисян разработал свою методику съемок в полете, сконструировал системы установки наружных камер для видеосъемок в сверхзвуковом диапазоне скоростей и в стратосфере - их широко применяют во время летных испытаниях, при съемках телевизионных программ и художественных фильмов.

Фото: Артур Саркисян

В 1996 году он стал фотографом и видео-оператором в составе пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Не единожды снимал на фото и видео показательные выступления эскадрильи "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39. С 2017-го возглавляет направление в структуре Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.

"Все, что делает Артур Саркисян для получения качественных результатов, он изготавливает только своими руками и в тесном контакте с ОКБ, - отмечает генеральный конструктор этого авиакомплекса Николай Таликов. - Его работы показывают авиатехнику так, что могут украсить не только авиационную хронику проведения испытаний. Великолепные фотографии мастера украсят выставку любого уровня".

Фото: Артур Саркисян

Сам автор книги "Глубокое погружение в небо" объясняется с теми, кому она адресована, так: "Я стремился создать новую, ранее неизвестную профессию, объединяющую летчика, инженера, конструктора, фотографа, видеооператора и большого романтика. Ни больше и не меньше. Летное училище и служба военным летчиком окончательно определили направление моей работы и творчества. Каждый полет неповторим и уникален, особенно на высшем пилотаже или в пилотажной группе. Всегда хотелось передать свой взгляд не только из кабины истребителя, но и с самых фантастических, невообразимых ракурсов".

О том, что получилось, профессионалы судят по результату. Вот мнение семикратной абсолютной чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной:

"Очень творческий человек, в прошлом летчик, поэтому у него видение не только фотографа и видеооператора - он знает, где лучше "воткнуть" камеру и как увидеть картинку, о которой мечтают миллионы, что нужно для того, чтобы передать всю красоту и динамику полета… Для этого Артур делает различные кронштейны, крепления и, не жалея дорогой аппаратуры, отправляет ее ввысь с нашими отважными пилотами, которые на сто процентов доверяют его "самоделкам". Это тоже очень важно, ведь любая деталь, оказавшаяся в свободном падении в кабине самолета, может заклинить управление. И так же снаружи - неизвестно, куда может прилететь в случае неудачного крепежа. Артур как профессиональный пилот, все это прекрасно понимает. Через объектив видеокамеры ему удается максимально раскрыть всю красоту полета, самолетов и сложную профессию пилота. Он не только создал системы установки камер, но и сделал собственное оборудование передачи видео в режиме онлайн на зрительские экраны с борта самолета…".

Ка-50 "Черная акула" в небе Словакии, 1998 год Фото: Артур Саркисян

Немало ярких фотографий и видео сделано в те моменты, когда за штурвалом самолета находился летчик-испытатель Герой России Михаил Беляев. Он свое отношение к творческой работе Саркисяна выразил лаконично: "Искренне благодарен автору за возможность в какой-то степени быть к этому причастным!"

А познакомились они, по словам Михаила, еще в 1995 году при подготовке очередного этапа испытаний МиГ-29. "Уже тогда, при первом общении, - вспоминает Беляев, - поразили его целеустремленность и фанатичный (в хорошем смысле этого слова) настрой на выполнение поставленных задач, настоящий дух летчика-истребителя и желание добиваться максимально значимого результата в том деле, которым он занимается".

Messerschmitt Bf 109 на Берлинском авиасалоне Фото: Артур Саркисян

При общении с Артуром такой же эмоциональный настрой, мощный заряд внутренней энергии передается и окружающим - будь то пилот, авиатехник, коллега-оператор или кто-то из смежных профессий.

Как рассказала в диалоге с "РГ" руководитель издательства "ВегаПринт" Виктория Радишевская, это не первый их творческий контакт с Артуром Саркисяном. Эффектные, запоминающие работы мастера уже выходили в фотоальбомах к юбилею города Жуковский и ЛИИ им. Громова, а также в книге, посвященной летчику-испытателю Георгию Мосолову, с которым Артур Саркисян был лично знаком…

В этот раз книга авторская, в ней более 400 фотографий, в том числе те, что были представлены на выставке Артура Саркисяна в Берлине. А рядом с фото - QR-ссылки на видео, где собраны самые яркие работы автора и его рассказ о том, как все это задумывалось и создавалось. В специальном разделе "Мастерская" летающий фото- и видеооператор делится секретами мастерства по установке наружных камер на самолетах, рассказывает о способах и приемах съемки в полете. А те, кто увлечен современным авиамоделизмом, найдут немало ценных сведений и практических советов от Артура Саркисяна на страницах раздела "Предельная точность".

"Стрижей", "Русских витязей" и "Русь" в небе и на земле собрали под одной обложкой Фото: Артур Саркисян

Презентация книги в рамках официальной программы Международного авиакосмического салона состоится в пятницу, 23 июля, в 11:00 в пресс-центре МАКС-2021. Автор книги, ее издатели и герои - летчики-испытатели, конструкторы, мастера воздушного пилотажа, спортсмены-авиамоделисты - обещают ответить на самые неожиданные вопросы.