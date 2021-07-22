Три человека погибли в Сирии при атаке беспилотников США

В сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны группа американских беспилотных летательных аппаратов нанесла серию ударов по различным объектам. Погибли, как минимум, трое местных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Уточняется, что БПЛА обстреляли несколько жилых построек в селении Хирбет-Джамус поблизости от границы с Ираком, а целью были бойцы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". В итоге было выведено из строя одно транспортное средство ополченцев, а потерь живой силы не зафиксировано.

При этом агентство указывает, что ранее при аналогичном налете на это же селение были убиты четверо бойцов ополчения, а также ранены три местных жителя и убит один ребенок.