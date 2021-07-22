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22.07.2021 00:23
Рубрика: В мире

Три человека погибли в Сирии при атаке беспилотников США

В сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны группа американских беспилотных летательных аппаратов нанесла серию ударов по различным объектам. Погибли, как минимум, трое местных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

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Уточняется, что БПЛА обстреляли несколько жилых построек в селении Хирбет-Джамус поблизости от границы с Ираком, а целью были бойцы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". В итоге было выведено из строя одно транспортное средство ополченцев, а потерь живой силы не зафиксировано.

При этом агентство указывает, что ранее при аналогичном налете на это же селение были убиты четверо бойцов ополчения, а также ранены три местных жителя и убит один ребенок.

В мире Ближний Восток Сирия

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